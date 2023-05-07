خيول جودلفين تعود بالثلاثية من المضامير الأميركية

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول جودلفين تألقها اللافت في السباقات الأميركية، وحققت ثلاثية رفيعة متضمنةً فوزين في يوم ديربي كنتاكي، الذي أقيم بمضمار شرشل داونز بمدينة لويسفيل، بالإضافة إلى فوز بمضمار بيلمونت بارك.

واستهل انتصارات جودلفين «كوديز ويش» مسجلاً الفوز الثالث على التوالي بالفئة الأولى، بعرض رائع في سباق شرشل داونز ستيكس في السباق الممتد على مسافة سبعة فيرلونج، وهو ذات السباق الذي اختتم به الموسم الماضي.

واندفع «كوديز ويش» بشكل قوي في منتصف المضمار وتقدم على المتصدرين «هويست ذا جولد» و«ير مي سونج» لدى الوصول إلى الفيرلونج الأخير، ليحقق فوزاً كاسحاً بقيادة الفارس جونيور الفرادو بفارق 4.75 طول عن «هويست ذا جولد».

وفي نفس الحفل سجلت المهرة «مطرية» فوزها الثاني بالفئة الأولى، في نسخة مثيرة من سباق ديربي سيتي ديستاف متفوقة على كل من «ويكيد هالو» و«جودنايت أوليف».

ونجحت المهرة التي يدربها براد كوكس في تقليص الفارق مع «ترافيل كولم» عند المنعطف الأخير، لكن سرعان ما شرعت غريمتها «ويكيد هالو» في التقدم، غير أن «مطرية» استجابت لطلب فارسها فلافيان برات لتتفوق بفارق طول ونصف الطول.

وبمضمار بيلمونت بارك، واصل «أوتومان فليت» تألقه وسجل فوزاً باهراً في مشاركته الأولى بسباقات أميركا الشمالية، خلال سباق فورت مارسي ستيكس للفئة الثانية.

ودخل جواد الأربع سنوات بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ريتشارد مولن، منذ بداية السباق في صراع على الصدارة إلى الجهة الداخلية من «سيتي مان»، فيما انفرد «تايد أوف ذا سي» بالصدارة.

ثم شرع «أوتومان فليت» في التقدم حينما تراجع «تايد أوف ذا سي» عند الاقتراب من المسار المستقيم، وعزز جواد جودلفين من سرعته بمحاذاة المسار الداخلي وانتزع الصدارة عند علامة الفيرلونج الأخير، ليتفوق بفارق 1.75 طول.