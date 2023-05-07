الوحدة يصنع «السعادة» في الأمتار الأخيرة

رضا سليم (دبي)

عاد «أصحاب السعادة» في الأمتار الأخيرة، ونجح الوحدة في القفز إلى سباق المقدمة بالنقطة 51 بالفوز الذي حققه على عجمان 3-2 بملعب الأخير ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتحسر لاعبو «العنابي» على النقاط التي أهدرها الفريق بعد الخسارة في 4 مباريات من بينهما الخسارة أمام عجمان بالدور الأول، والتعادل في 6 مباريات، والتي كان الفوز بمباراة واحدة منها كفيل بمنح الدرع للفريق مبكراً.

في الوقت الذي رد الوحدة الدين لـ«البرتقالي» بالفوز عليه، ورفع عدد مرات الفوز عليه بدوري المحترفين إلى 12 مرة مقبل 6 لعجمان والتعادل في 5 مباريات، كما كسر نتائج منافسه الإيجابية التي امتدت إلى 8 جولات متتالية، وهي أول خسارة لعجمان من الجولة السادسة عشر أمام الشارقة برباعية، ليواصل «العنابي» نتائجه الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي منذ خسارته أمام العين بثلاثية في الجولة العشرين، بعدها فاز على الظفرة 3-1 وتعادل مع الشارقة وتعادل مع دبا وفاز على الجزيرة 3-1، ثم خورفكان 2-0، ولديه مواجهة أخيرة أمام بني ياس في الجولة 26 للدوري.

وتأتي خسارة عجمان لتهدد استمراره في المربع الذهبي، الذي كان الفريق يسعى للاستمرار فيه للمرة الأولى في تاريخه، في ظل فارق النقطة بينه وبين الجزيرة السادس والشارقة السابع ولكل منهما 43 نقطة، ويلتقي عجمان في الجولة الأخيرة مع شباب الأهلي في مباراة صعبة للغاية في ظل غياب السلوفيني ميرال قائد الدفاع، الذي تعرض للطرد في مباراة الوحدة للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وقال الصربي جوران مدرب عجمان: «لعبنا شوطين مختلفين، الأول فقدنا فيه الكرة وتراجع التركيز ولم نقدم المستوى المطلوب، وحاولنا العودة في الشوط الثاني وقدمنا مستوى جيداً، وسيطرنا على الكرة، ورغم أننا فقدنا ميرال للطرد إلا أن المستوى ظل في ارتفاع، ولكن في النهاية هذه كرة القدم وعلينا التركيز في الجولة الأخيرة».

فيما أكد الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الوحدة أن فريقه لعب أمام فريق قوي لم يخسر في آخر 8 مباريات ويضم لاعبين مميزين، وقال: حققنا الهدف بتحقيق الفوز بعدما قدمنا مباراة كبيرة وجميع اللاعبين كانوا في مستوى جيد، وأتمنى أن تخدمنا بقية النتائج كي نختم الدوري بشكل جيد.