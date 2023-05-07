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الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس رفعات القوة

«دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس رفعات القوة
7 مايو 2023 11:30

دبي (الاتحاد)
احتضن نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لرفعات القوة، وذلك بمشاركة 23 لاعباً ولاعبة من ثلاثة أندية هي دبي لأصحاب الهمم ونادي عجمان، ونادي أبوظبي.
واستهلت منافسات البطولة التي أقيمت بتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية بوزن تحت 56 كجم وتحت 73 كجم للرجال وتحت 55 كجم إناث، بينما كانت ثانية منافسات كأس رئيس الدولة لوزن تحت 72 كجم وتحت 80 كجم وتحت 88 كجم للرجال، وفي الختام كانت منافسات تحت 97 كجم وتحت 107 كجم وفوق 107 كجم.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، بإجمالي 66 نقطة، ثم جاء بالمركز الثاني عجمان بإجمالي 38 نقطة، وفي المركز الثالث نادي أبوظبي برصيد من النقاط بلغ 32 نقطة.
وأعقب مسابقات البطولة، المراسم الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتم خلالها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة.
وعقب انتهاء البطولة قال البطل البارالمبي محمد خميس خلف إن هذه البطولة، بمثابة استعداد خاص وقوي للمحافل الدولية المقبلة، والتي أهمها بطولة العالم المزمع إقامتها على أرض الوطن.
وعلى الرغم من غياب بعض اللاعبين لظروف خاصة، جاءت البطولة قوية، وكذلك كانت هناك فرصة كبيرة لظهور وجوه جديدة من الشباب في رياضة رفعات القوة.
وأضاف خلف أن كأس رئيس الدولة هو فرصة للتعرف على مستوى اللاعبين، سواء المتميّزون منهم والمعروفون أو اللاعبون الذين يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام والتركيز لتحسين مستواهم.
وقدم ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، التهنئة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، وذكر أن هذه البطولة هي أفضل ختام للموسم الرياضي لرفعات القوة، والذي بدأ ببطولة الدولة، وتخلل الموسم تجمعان للمنتخب، وكان كأس رئيس الدولة هو الختام.
وأكد المهيري أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة البارالمبية الوطنية في إجراء التحضيرات العديدة استعداداً لبطولة العالم لرفعات القوة، والتي ستقام خلال أغسطس المقبل في إمارة دبي، وكذلك الألعاب الآسيوية كما أكد على وجود العديد من اللاعبين الجدد والذين يعتبرون خامات طيبة للمنتخب الوطني، وقد اكتسبوا خبرات جيدة بالمشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة.
وحول الفعاليات المقبلة على صعيد الرياضة البارالمبية والتي ستستضيفها الدولة قال المهيري إننا مقبلون على بطولتين للعالم في كرة السلة ورفعات القوة، مما يعطي الدولة مزيداً من نقاط القوة على الصعيد العالمي، خاصة وأن اللعبتين هما من أكبر الرياضات متابعة عالمياً، مما يعزز دور الدولة في الرياضة البارالمبية الدولية، ويضفي المزيد من الخبرات التنظيمية القائمة بالفعل لدى كوادرنا الوطنيّة.

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