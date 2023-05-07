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«المسابقات» تناقش مقترحات تعديل كأس رئيس الدولة

«المسابقات» تناقش مقترحات تعديل كأس رئيس الدولة
7 مايو 2023 18:00

معتز الشامي (دبي)
تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أبرز المقترحات المتعلقة بنسخة العام المقبل لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك على ضوء مستجدات ضغط «روزنامة» الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير 2024.
ويتوقع أن تنطلق النسخة الجديدة من الكأس يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، ولكن بدور الـ16، حيث سيتم إلغاء دور الـ32، الذي تم تطبيقه في النسخة الأخيرة التي توج الشارقة بها مؤخراً على حساب العين، رغم الإشادة التي حصدتها تلك التجربة.
ويعود السبب لازدحام الروزنامة بفعل انطلاق دوري الأبطال بنظامها الجديد مع بداية الموسم من أغسطس وحتى مايو، ما يعني عدم وجود مساحة كافية لإقامة دور إضافي مع كثرة تجمعات المنتخب قبل كأس آسيا والمتوقع أن تكون لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بخلاف الدخول في تجمع أواخر ديسمبر للمشاركة في البطولة التي تنطلق 12 يناير 2024.
أما الدور ربع النهائي لبطولة الكأس فسيكون وفق الموعد المقترح الأولي، يومي 27 و28 فبراير من العام المقبل، أي بعد كأس آسيا التي تنتهي 11 من نفس الشهر.
وسيقام ذهاب نصف النهائي للبطولة في 30 مارس، بينما الإياب سيكون يوم 8 أبريل من العام المقبل، وتم اقتراح موعد مبدئي للنهائي بأن يكون يوم 30 أبريل المقبل.
وتكتسب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أهمية خاصة في قلوب الجميع، لذلك تهتم اللجنة برئاسة أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعقد ورش عمل مع الأندية بنهاية كل موسم، لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات التطويرية الخاصة بالبطولة، والوقوف على إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة، ويتوقع أن يتم دعوة الأندية لورشة العمل أواخر مايو الجاري، خاصة لمناقشة نسبة الحضور الجماهيري في مباريات نصف النهائي، والتي شهدت تطبيق نظام الـ50% للجمهورين في المباراتين، بينما طالبت بعض الأندية بضرورة منح الأفضلية لصاحب الأرض بأن تحضر جماهيره بكثافة بواقع 70% و 30% للضيوف، وهو ما سيخضع للنقاش خلال ورشة العمل المقبلة بحضور أندية المحترفين والدرجة الأولى.

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