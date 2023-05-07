فيراتي وسان جيرمان.. «طلاق وشيك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

هل يغادر نجم خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد أن أصابه الضجر من إخفاقات النادي هذا الموسم وبوجه خاص بعد خروجه صفر اليدين من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الحملة العدائية الموجهة من بعض جماهير الألتراس ضد نجوم الفريق الكبار وبوجه خاص ليونيل ميسي ونيمار وفيراتي نفسه؟

صحيفة «ليكيب» الفرنسية حاولت الإجابة على هذا السؤال في هذا التقرير، وقالت إن هناك جهتين جديدتين تسعيان لضمه، بعيداً عن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الجهة الأولى هى السعودية التي تسعى أنديتها للحصول على خدمات نجوم الكرة العالمية للعب في دوريها للمحترفين.

غير أن فيراتي لم يتلق أي عرض ملموس حتى الآن من أي من أندية السعودية، ويبدو أنه ليس مطلوباً بقوة هناك، على حد قول الصحيفة.

والجهة الثانية هى الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً إنتر ميامي، الذي يمتلك النجم الإنجليزي الأسطوري ديفيد بيكهام الجزء الأكبر من أسهمه.

والمعروف أن بيكهام كان زميلاً سابقاً لفيراتي في سان جيرمان، غير أن الصحيفة أوضحت إن فيراتي ليس مهتماً باللعب في الدوري الأميركي وإنما يريد مواصلة مشواره الكروي على أعلى مستوى احترافي في أحد أندية القمة الأوروبية.

وطالما إن هذا النجم الإيطالي لا يستهويه اللعب في السعودية أو أميركا، فإن الجهتين الأخريين اللتين يُفترض أنه يسعى للعب في أي منهما هما إيطاليا وإسبانيا.

ومعروف إن فيراتي لم يلعب على الإطلاق في الدوري الإيطالي الممتاز «الكالشيو»، وإنما لعب فقط في الدرجتين «ب» و«ج» مع ناديه السابق بيسكارا خلال الفترة من 2008 إلى 2012، وهو مطلوب في يوفينتوس وإنتر ميلان ولكن بشرط تخفيض راتبه الكبير، حتى يتسنى له أن ينال شرف اللعب في دوري الأضواء الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن الجهة الأخيرة هى إسبانيا، وتحديداً ريال مدريد، حيث يتردد أن مواطنه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال على اتصال دائم به منذ أن غادر سان جيرمان في 2013، وهذا الإحتمال يواجه مشكلتين، الأولى إن خط وسط «الميرينجي» مكتظ بالنجوم ولا يتحمل إضافة متوسط ميدان جديد، وخاصة بعد أن توصل الريال مؤخراً إلى إتفاق نهائي على انتقال النجم الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوفه اعتباراً من الصيف القادم، والمشكلة الثانية إن أنشيلوتي نفسه قد لا يستمر مع الريال في الموسم الجديد حيث أنه مرشح بقوة لتدريب منتخب «السامبا» البرازيلي.

ويلعب ماركو فيراتي لسان جيرمان منذ 2012 ويمتد عقده حتى يونيو 2026، ويحصل على راتب شهري قدره 1.2 مليون يورو، غير أن العقد يتضمن بنداً يلزمه بلعب عدد معين من المباريات لكي يحصل على هذا الراتب بالكامل، ويجري تخفيضه إذا لعب مباريات أقل.

وباتت مسألة «طلاق» فيراتي من سان جيرمان وشيكة، ولكنها متوقفة على قدرة النادي الذي يرغب في ضمه، على دفع راتبه الكبير، ولايملك هذه القدرة في الوقت الحالي إلا أندية الدوري الإنجليزي، والسؤال الذي تطرحه الصحيفة: هل لدى فيراتي شغف اللعب في هذا الدوري المثير والرهيب؟ الإجابة ستكشف عنها الأسابيع القادمة.

ولعب فيراتي، المولود في 5 نوفمبر1992، في منتخبات الشباب الإيطالية تحت 19 و20 و21 سنة وتم تصعيده للمنتخب «الآزوري» في 2012، وحصل على وسام الجمهورية الإيطالية برتبة فارس، بعد إسهامه في حصول منتخب بلاده على كأس الأمم الأوروبية «يورو 2021».

