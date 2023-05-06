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الرياضي

«العنابي» يتمسك بحلم «الدرع»

«العنابي» يتمسك بحلم «الدرع»
6 مايو 2023 23:10

 
رضا سليم (عجمان)

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تمسك الوحدة بحلم المنافسة على درع «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى «النقطة 51»، بالفوز على عجمان 3-2، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 25»، ليتجمد رصيد «البرتقالي» عند «النقطة 44»، فيما تساوى «العنابي» مع شباب الأهلي «المتصدر»، والذي يواجه بني ياس في الجولة نفسها.
تقدم «أصحاب الأرض» بهدف، عن طريق علي مدن من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ورد «العنابي» بـ «ثلاثية» حملت توقيع جواو بيدرو الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 26، والثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وأضاف أدريان دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 47، وقلص فراس بالعربي النتيجة بالهدف الثاني لـ «البركان» في الدقيقة 67.
وشهدت الدقيقة 80، حصول السلوفيني ميرال مدافع عجمان على البطاقة الحمراء، أثر الاحتكاك مع جواو بيدو، لينهي ميرال مشواره مع عجمان، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان
شباب الأهلي
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