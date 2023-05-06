بني ياس وشباب الأهلي.. «الفرسان» ينتظر «الثامنة»

معتصم عبدالله (دبي)

يطارد شباب الأهلي «المتصدر» التتويج بلقبه «الثامن»، حينما يحل ضيفاً على بني ياس «الحادي عشر»، في الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأخير بـ «الشامخة»، في واجهة مباريات «الجولة 25» وقبل الأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد إقامة ثلاث مباريات، تجمع إلى جانب «السماوي» و«الفرسان»، مواجهة العين «الوصيف» أمام مضيفه الوصل «الخامس»، على ملعب زعبيل، واتحاد كلباء «الثامن» مع خورفكان «العاشر»، على ملعب الأول في كلباء.

ويملك «الفرسان» متصدر ترتيب الدوري بـ 51 نقطة، والمتفوق في المواجهات المباشرة أمام منافسيه «الزعيم» و«العنابي» على التوالي، حظوظه بيديه في حسم التتويج باللقب، قبل جولة على الختام، في المواجهة أمام مضيفه «السماوي» صاحب المركز 11 برصيد 23 نقطة، والراغب بدوره في تأمين بقائه رسمياً في «دوري الكبار».

وتعزز فرصة «فك الارتباط» مع الوصل، والانفراد بـ «وصافة» الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإماراتي، بـ «الدرع الثامن»، من طموحات شباب الأهلي، في مباراته أمام بني ياس، ويأمل من خلالها رد الدين لـ «السماوي» الفائز على شباب الأهلي 2-1 في الدور الأول.

ويملك شباب الأهلي الراغب في العودة إلى منصة التتويج بدرع الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2015- 2016، في سجله 7 ألقاب، ليكون ثاني أكثر الفرق تتويجاً بالدرع إلى جانب الوصل، وخلف العين المتصدر بـ 14 لقباً، وحقق «الفرسان» ألقابه مواسم 1974-1975,1975- 1976,1979- 1980,2005- 2006,2008- 2009,2013- 2014.2015- 2016. ويتسلح «الفرسان» في لقاء «السماوي» بأطول سلسلة عدم خسارة في الدوري، خلال الموسم الحالي، في 12 مباراة على التوالي، وهو يطمح إلى استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين، بالتعادل 2-2 أمام النصر والوصل على التوالي، في الوقت الذي فيه بني ياس في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي. وستكون مباراة الليلة الـ 24 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث تميل كفة الأفضلية لشباب الأهلي برصيد 10 انتصارات، مقابل 7 لبني ياس آخرها 2-1 في الدور الأول للموسم الحالين، والتعادل في 6 مباريات أخرى، وسجل «الفرسان» 39 هدفاً في المواجهات أمام «السماوي»، مقابل 30 هدفاً استقبلتها شباكه. وتبرز في مباراة الليلة «الحوار الأرجنتيني» الذي يجمع «الثنائي» نيكولاس خيمينيز نجم «السماوي» وهداف الفريق في الدوري برصيد 6 أهداف، بمواطنه فيدريكو كارتابيا الاسم الأبرز في تشكيلة «الفرسان»، خلال الموسم الحالي، ومتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 11 هدفاً. من جانبه، شدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب «الفرسان» على أن التتويج بالدرع، يمثل هدف فريقه الرئيس في مباراة اليوم، بعدما بات «الفرسان» على بُعد ثلاث نقاط فقط عن اللقب، وقال: «الفوز باللقب هو الهدف الذي قاتلنا من أجله منذ بداية الموسم، ندرك صعوبة مواجهة الليلة أمام بني ياس القوي، ونبذل أقصى ما لدينا»، لافتاً إلى ضرورة استمرار مساندة جماهير الفريق للاعبين في المباراة الأهم.