الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوصل والعين «السباق المستمر»!

الوصل والعين «السباق المستمر»!
7 مايو 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دوري 21».. الحسم في «الجولة 25»
دوريات آسيا.. «صفيح ساخن»!

يتمسك العين «الوصيف» برصيد «48 نقطة»، بآماله في المحافظة على لقب الدوري، حينما يحل ضيفاً على الوصل «الخامس» بـ «44 نقطة»، في لقاء مرتقب على ملعب «الأصفر» في «زعبيل»، في الوقت الذي ينشد اتحاد كلباء «الثامن» وخورفكان «العاشر» تحسين المراكز في مباراة الفريقين على ملعب الأول في كلباء.
ويأمل «الزعيم» الاستفادة من رصيد تفوقه في المواجهات أمام «الإمبراطور» للوصول إلى «النقطة 51»، وانتظار هدية بني ياس، في مباراته أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ويملك العين في جعبته 18 انتصاراً في 27 مباراة أمام الوصل، مقابل فوزين فقط للأخير، والتعادل في 7 مباريات.
وستكون المباراة فرصة سانحة أمام لاعبي العين، لتعويض جماهير الفريق خسارة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أمل الاستمرار في المنافسة على «الدرع»، في الوقت الذي ينشد فيه الوصل الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، بعد التعادل 2-2 أمام شباب الأهلي المتصدر في الجولة الماضية، أملاً في إنهاء الدوري، ضمن المراكز الأربعة الأولى.

الوصل
العين
اتحاد كلباء
زعبيل
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
الإمارات
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©