الوصل والعين «السباق المستمر»!

دبي (الاتحاد)

يتمسك العين «الوصيف» برصيد «48 نقطة»، بآماله في المحافظة على لقب الدوري، حينما يحل ضيفاً على الوصل «الخامس» بـ «44 نقطة»، في لقاء مرتقب على ملعب «الأصفر» في «زعبيل»، في الوقت الذي ينشد اتحاد كلباء «الثامن» وخورفكان «العاشر» تحسين المراكز في مباراة الفريقين على ملعب الأول في كلباء.

ويأمل «الزعيم» الاستفادة من رصيد تفوقه في المواجهات أمام «الإمبراطور» للوصول إلى «النقطة 51»، وانتظار هدية بني ياس، في مباراته أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ويملك العين في جعبته 18 انتصاراً في 27 مباراة أمام الوصل، مقابل فوزين فقط للأخير، والتعادل في 7 مباريات.

وستكون المباراة فرصة سانحة أمام لاعبي العين، لتعويض جماهير الفريق خسارة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أمل الاستمرار في المنافسة على «الدرع»، في الوقت الذي ينشد فيه الوصل الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، بعد التعادل 2-2 أمام شباب الأهلي المتصدر في الجولة الماضية، أملاً في إنهاء الدوري، ضمن المراكز الأربعة الأولى.