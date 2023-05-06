الكثيري يداعب «منصة التتويج» في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس «السبت»، منافسات اليوم الثاني من جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، والتي جرى تخصيصها لفئة الأساتذة، وأقيمت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتواصل حماس الجماهير في المدرجات لتشجيع الأبطال مع تصاعد حدة المنافسات، خصوصاً في الحزامين البني والأسود.

ونجحت أكاديمية A.F.N.T في تحقيق المركز الأول بـ20 ميدالية ذهبية، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني و17 ذهبية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بـ3 ذهبيات.

من ناحيته أشاد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بمستوى بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، مشيراً إلى أن جولة أبوظبي تمثل مسك ختام البطولة التي بدأت جولاتها بريو دي جانيرو، ثم انتقلت إلى ميامي وسيدني ولندن وصولاً إلى عاصمة الجو جيتسو العالمية أبوظبي، في تأكيد على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات على صعيد نشر اللعبة وصناعة الأبطال، وترسيخ تفوقها في استضافة أبرز البطولات العالمية. وأثنى الظاهري على أداء لاعبي ولاعبات الإمارات في المنافسات، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت تتمتع بقاعدة راسخة من نجوم الرياضة الذين ينتمون إلى فئة أساتذة اللعبة من حملة الحزام الأسود في مؤشر قوي على النمو والتقدم الذي يحرزه «جو جيتسو الإمارات»، ونجاحه في تصدير اللاعبين القادرين على اعتلاء منصات التتويج في أبرز عواصم الرياضة العالمية.

وثمّن الظاهري جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو(AJP) في تنظيم أقوى البطولات العالمية، وحضورها القوي في معظم المدن والعواصم العالمية، حيث غدت جولات أبوظبي جراند سلام التي تنظمها الرابطة حول العالم محطة أساسية في مسيرة أبرز اللاعبين المحترفين وتؤثر بشكل كبير على تصنيفهم السنوي للتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

نجاح جديد

ويقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: نجاح جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات العاصمة أبوظبي في استضافة أهم بطولات الجوجيتسو العالمية، في ظل تواجد عدد كبير من أبطال الرياضة المصنفين لإثراء مسيرتهم الاحترافية وتدوين أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة، ولعل السمة الأبرز لهذه الجولة الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الحماسي في المدرجات.

ويشارك البطل الإماراتي زايد الكثيري المصنف الأول في البطولة ضمن فئة وزن 56 كجم للمحترفين في اليوم الختامي اليوم، من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، وعينه على تحقيق الميدالية الذهبية والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج.

ويُعدّ الكثيري، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد أهم نجوم الجو جيتسو والمرشح الأبرز للفوز بذهب جولة أبوظبي من بطولة جراند سلام، وكان قد أصبح الكثيري أول لاعب إماراتي حاصل على الحزام الأسود يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2022 لفئة المحترفين في إنجاز غير مسبوق.

ونجح الكثيري في ترسيخ حضوره في عالم الجو جيتسو من خلال أسلوبه الحماسي، الذي يجمع بين المهارة وسرعة المناورة والهجوم الجريء، إلى جانب تقنيات الإخضاع المباغت. وفاز اللاعب بالعديد من الألقاب على المستويين المحلي والعالمي.

ويسعى الكثيري إلى استعراض مهاراته من جديد في منافسات المحترفين لجولة أبوظبي جراند سلام، واثقاً بقدرته على تحقيق الذهب وتعزيز رصيده المميز من الانتصارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول زايد الكثيري: حرصت على التدريب بشكل مكثف استعداداً لهذه الجولة، وأثق بقدرتي على تحقيق الفوز، وأمتلك في رصيدي عدداً من الميداليات الذهبية في مختلف ألوان الأحزمة، لكنني مستعد لمواجهة جميع التحديات للفوز بذهبية الحزام الأسود، وإهداء هذا الإنجاز للوطن والقيادة الرشيدة.

وكانت مروة الحوسني صاحبة الحزام البنفسجي من نادي بني ياس هي بطلة إنجاز جديد لجو جيتسو الإمارات حيث حققت ذهبية فئة الأساتذة 1 لوزن تحت 70 كجم بعد تفوقها في عدد من النزالات الصعبة وتقدمها بثبات إلى منصة التتويج.

وتقول الحوسني: الإنجازات التي يحققها أبناء الإمارات هي نتيجة متوقعة للاستثمار الناجح في إمكانات أبناء وبنات الوطن، لدينا قيادة عظيمة واتحاد يواكب كل جديد على صعيد الرياضة وأكاديميات محلية توفر كل مقومات النجاح لمنتسبيها وهذا الإنجاز هديتنا لهم جميعاً.

عمل جاد

وعبر اللاعب الإسباني أدولفو كوردون (حزام بني) من أكاديمية «لويس بيرنات» في إسبانيا عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن فئة «الأساتذة 1» وزن دون 77 كجم، مؤكداً أن الفوز جاء نتيجة العمل الجاد والتدريب المستمر الذي قاده إلى التفوق على مجموعة من أبرز لاعبي العالم في هذه الفئة.

ويضيف كوردون: ساهمت بطولات أبوظبي جراند سلام في تعزيز شعبية رياضة الجو جيتسو في بلدي إسبانيا، حيث شهدنا خلال الأعوام الماضية إقبالاً كبيراً من اللاعبين الأسبان للمشاركة في هذه البطولة، وأود الإشادة بجهود العاصمة أبوظبي في نشر اللعبة عالميا، وأتمنى أن تستضيف العاصمة مدريد إحدى جولات البطولة في السنوات المقبلة.

وبدوره يقول اللاعب الفرنسي أرنود بيتيت حزام أسود من أكاديمية (MKTEAM) الباريسية، والذي حقق فضية الأساتذة الثالثة لوزن 62 كجم: كل المؤشرات كانت تدل على أنني سأحقق الميدالية الذهبية لكن منافسي البرازيلي تمكن من حسم النزال في اللحظات الأخيرة. سعيد بهذا الإنجاز على الرغم من أنه لا يرتقي لطموحي، وسأحرص على الاستفادة من الدروس المستفادة من هذا النزال، وسأكون على الموعد في المنافسات المقبلة.

من جانبه قال البرازيلي روبسون سيلفا حزام أسود من أكاديمية (A.F.N.T)، والمتوج بذهبية الأساتذة 2 لوزن تحت 85 كجم: سعيد بهذا التتويج المشرف واللحظة الرائعة والتفوق في هذه البطولة القوية، أصبحت بطولات أبوظبي تحتل الأولوية القصوى للاعبي البرازيل، سواء كانوا من المقيمين أو الوافدين من المدن البرازيلية المختلفة. كل الحب والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً.