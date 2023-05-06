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الرياضي

الإسباني مانويل على بُعد خطوة من لقب «تحدي الإمارات للجولف»

الإسباني مانويل على بُعد خطوة من لقب «تحدي الإمارات للجولف»
7 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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بات المصنف الثامن في سلسلة بطولات التحدي، الإسباني مانويل إليفيرا، على بُعد خطوة من إعلانه بطلاً للنسخة الأولى في بطولة «تحدي الإمارات للجولف»، بعد أن أنهى ابن 26 ربيعاً، أمس السبت، في ختام اليوم الثالث لبطولة الإمارات الدولية لتحدي الجولف، بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل، وصدارة الترتيب العام للبطولة المقامة منذ الخميس الماضي على ملعب نادي شاطئ السعديات للجولف بالعاصمة أبوظبي، ويسدل الستار عليها اليوم، بعد أن شهدت مشاركة 154 لاعباً، منهم أكثر من 20 لاعباً ممن حققوا الإنجازات والبطولات على المستوى القاري وجولات دي بي ورد.
وجاء تفوق الإسباني في الصدارة والمركز الأول، بفارق الضربتين تحت المعدل عن أقرب منافسيه، الألماني ماكيميليان روتليف، الذي اكتفى بالمركز الثاني بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، وليحافظ الإسباني جوتييرز كانتيرو على مركزه الثالث برصيد 10 ضربات تحت المعدل، فيما تراجع الاسكتلندي كريغ هويا إلى المركز الرابع بإجمالي تسع ضربات تحت المعدل، بعد أن احتل الصدارة في ثاني أيام البطولة.
ونجح الإسباني مانويل على مدار منافسات اليوم الثالث، في تقديم الأداء الأفضل له على ملعب نادي شاطئ السعديات للجولف، بإنهاء المسلك المكون من 18 حفرة، بسبع ضربات تحت المعدل، التي أضافها لرصيد السبع ضربات الأخرى التي حققها على مدار اليومين الأول والثاني، معتلياً من خلالها الصدارة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل.
وتنطلق صباح، منافسات الجولة الرابعة والأخيرة والتي على ضوئها سيتم تحديد بطل البطولة الثانية للتحدي بعد عودتها مع الجولة الأولى للتحدي الإمارات عقب غياب 5 سنوات.

الجولف
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