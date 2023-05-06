سواريز يحصد «الذهبية الثالثة» في «أساتذة الجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



أضاف تاليسون سواريز، نجم فريق القوات المسلحة، إنجازاً جديداً لمسيرته المتميزة في بطولة أبوظبي جراند سلام التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بعد حصده للميدالية الذهبية في «فئة الأساتذة»، وهو الفوز الثالث له في البطولة، حيث سبق له أن فاز بذهبيتين في جولتي سيدني ولندن.

يعتبر سواريز قصة نجاح حقيقية بدأها في البرازيل، واستطاع جذب الانتباه بالموهبة والأداء الاستثنائي، وصولاً إلى الإمارات، ومنذ انضمامه إلى فريق القوات المسلحة، أصبح سواريز رمزاً للتفاني والاجتهاد ليس فقط لاعباً وأيضاً مدرباً، كما يسعى لاكتشاف المواهب الموجودة في الإمارات وتطويرها، وتشجيع الروح الجماعية والطموح بين زملائه اللاعبين.

وتمكن سواريز من اكتشاف البطلة الصاعدة ماريانا في بطولة أبوظبي جراند سلام، وتبلغ 12 سنة فقط، وتملك مهارات مذهلة في الجو جيتسو، ليقوم بضمها إلى برنامج تبني المواهب الخاص به، وتعتبر البطلة الشابة مثالاً لاستفادة برنامج تبني المواهب الذي يديره سواريز، حيث تم اختيارها بناءً على مواهبها الاستثنائية وإمكاناتها الكبيرة في الجو جيتسو.

بدأ المشوار الرياضي للبطلة الصغيرة في وقت مبكر، ووجدت الدعم الكامل والتوجيه المطلوب من سواريز وفريقه، ورغم صغر سنها، استطاعت البطلة الموهوبة تحقيق حلمها بالعيش في الإمارات والمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، وقدمت أداءً رائعاً، وتفوقت على منافساتها في فئتها، ما أهلها للفوز بالميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة.

يعتبر الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة البطلة الصغيرة، ويشكل دافعاً قوياً لها لمواصلة تطوير مهاراتها، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، كما يبرز الدور الهام لسواريز مدرباً ومثلاً يحتذى به في دعم المواهب الشابة.

وعبر سواريز عن سعادته بالعيش في أبوظبي، والمشاركة في بطولاتها وقال: الآن مصنف رقم واحد في ترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وحصلت على ذهبية سيدني وذهبية لندن، والآن فزت بالذهبية في وطني الإمارات؛ لذلك أنا المصنف الأول في فئتي، وهذا هو هدفي هنا، أن أكون في المركز الأول، والجميع يود أن يكون هنا، لأن الإمارات تعتبر بمثابة وطن لنا خاصة في أبوظبي.

تعكس قصص نجاح الأبطال في أبوظبي أهمية تحقيق الأحلام والطموحات في وطنهم الإمارات، ومن خلال قصص مثل سواريز وبطلته الصاعدة، ويتضح دور أبوظبي في توفير الفرص للأبطال حتى يصنعوا تاريخاً رياضياً وتحقيق أحلامهم بمشاركتهم في الفعاليات والبطولات العالمية التي تستضيفها المدينة، ولطالما فتحت أبوظبي ذراعيها لاستقبال الأبطال وتكريمهم، وتقدم لهم الدعم الكامل للوصول إلى أعلى المستويات، والتفوق في مجالاتهم المختلفة.