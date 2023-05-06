«السيتي» يواصل «العزف المنفرد» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

ابتعد مانشستر سيتي أربع نقاط عن أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1، ليزيد الضغط على فريق العاصمة الذي يخوض امتحاناً صعباً بدوره ضد نيوكاسل الثالث على ملعب الأخير يوم الأحد، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة، مقابل 78 نقطة لأرسنال الذي لعب العدد ذاته من المباريات، ونظراً للفارق الشاسع في فارق الأهداف بين السيتي وأرسنال، يحتاج الأول إلى 8 نقاط من أصل 12 متبقية للتتويج باللقب الثالث توالياً والخامس في آخر ستة مواسم.

وسجل الألماني إيلكاي جوندوجان هدفي السيتي في الشوط، الأول إثر تمريرتين حاسمتين من الجناح الجزائري رياض محرز «19 و27»، ليعود ويهدر فرصة تسجيل أول «هاتريك» في مسيرته، عندما سدد ضربة جزاء في القائم أواخر المباراة، قبل أن يرد ليدز بهدف متأخر للمهاجم الإسباني رودريجو «85».

ورغم من المواجهة القوية لمانشستر سيتي المرتقبة «الثلاثاء» ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أشرك مدربه الإسباني بيب جوارديولا لاعبيه المؤثرين أساسيين، وعلى رأسهم هدافه النرويجي إرلينج هالاند، وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة طوال الدقائق التسعين، في حين أراح لاعب الوسط رودري، والبرتغالي برناردو سيلفا، ومواطنه روبن دياش.

في المقابل، كان ليدز يخوض مباراة الرسمية الأولى، بإشراف مدربه المخضرم سام ألاردايس الذي تسلّم المهمة، بعد إقالة الإسباني خافي جراسيا من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.