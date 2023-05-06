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«الفارس» يصطاد الجزيرة بـ «رباعية شرفية»

«الفارس» يصطاد الجزيرة بـ «رباعية شرفية»
6 مايو 2023 21:08

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الظفرة فوزاً كبيراً على الجزيرة 4-1، في المباراة التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاء الفوز رغم هبوط «الفارس» رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، في عودة متأخرة للفريق، خاصة أن حصد النقاط لن يفيده.
وافتتح سلطان الغافري التسجيل للظفرة في الدقيقة 21، بتسديدة من وسط الملعب، مستغلاً تقدم علي خصيف حارس الجزيرة، وأدرك علي مبخوت التعادل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 31.
وعاد الظفرة إلى التقدم بالهدف الثاني، عن طريق تياجو في الدقيقة 54، وأضاف وليد عمبر الهدف الثالث في الدقيقة 62، وأتبعه تياجو الهدف الشخصي الثاني والرابع لـ «الفارس» في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بفوز الظفرة على الجزيرة بـ «رباعية».

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الجزيرة
علي مبخوت
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