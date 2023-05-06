البطائح يشعل «صراع البقاء» بـ «ثنائية النصر»



معتصم عبدالله (دبي)



أشعل البطائح صراع البقاء، بفوزه «المثير» أمام ضيفه النصر 2-0، على استاد خالد بن محمد، في افتتاح «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل البرازيلي المتألق لورنسي دو «ثنائية» فريقه، في الدقيقتين 52 و82 على التوالي، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 21 نقطة، ويستعيد مركزه الـ 12 بفارق نقطتين أمام منافسه دبا العائد بنقطة التعادل 1-1 أمام مضيفه الشارقة ضمن الجولة ذاتها.

وافتتح البرازيلي لورنسي دو التسجيل للبطائح في الدقيقة 52، مترجماً تمريرة زميله أناتول «البينية»، والتي وضعته في مواجهة المرمى، وهو الهدف الأول للورنسي دو، بعد صيام 580 دقيقة.

وتعقدت أوضاع «العميد» بطرد حارسه أحمد شمبيه في الدقيقة 75، بعد اعتراضه انفراد المهاجم أناتول بيرتراند، ليلعب «الأزرق»، منقوصاً بعشرة لاعبين، بعد مشاركة الحارس عبدالله التميمي، بديلاً لمحمد برغش.

واستثمر «الراقي» النقص العددي في صفوف «الضيوف»، لينجح المتألق لورنسي دو، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80، مستفيداً من تمريرة «بينية» أخرى لسيكو بابا، وهو الهدف الـ 12 له في صدارة هدافي فريقه في الدوري.

وتحسم مواجهات «الجولة 26» والأخيرة الصراع المثير في القاع، وتجنب مرافقة الظفرة أول الهابطين، حينما يحل «الراقي» ضيفاً على العين، ويستقبل دبا ضيفه الظفرة.