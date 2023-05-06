دبا يعود من الشارقة بـ «نقطة الأمل»!



علي معالي (الشارقة)



تعادل الشارقة ودبا 1-1 في مباراة «الجولة 25»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي جرت على استاد الشارقة، تقدم «الملك» بهدف باكو ألكاسير في الدقيقة 24، وتعادل «النواخذة» بهدف جاجا سيلفا في الدقيقة 87، ليرفع الشارقة رصيده إلى 43 نقطة، و«النواخذة» إلى 19 نقطة، ويتمسك دبا بأمل البقاء «المحترفين».

وقبل انطلاق المباراة شهد الملعب العديد من الاحتفالات بالشارقة، منها موسيقي وأغاني وكذلك قيام دبا بمنح لاعبي «الملك» وجهازهم الفني باقات من الورود، بعد التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

شهدت ربع الساعة الأولى سيطرة نسبية من الشارقة، في ظل وجود عدد من المهاجمين أصحاب المواهب الخاصة، بقيادة كايو لوكاس ودجانيني وباكو ألكاسير ولوان بيريرا، وخلفهم في الوسط بيانيتش، ولم تكن هناك هجمات صريحة على المرمى، رغم محاولات ماجد راشد ودجانيني وكايو.

وفي الدقيقة 19 يهدر ألكاسير فرصة غريبة، وهو على مسافة خطوات من مرمى «النواخذة»، حيث تلقى كرة رائعة من دجانيني، إلا أنه لعبها بغرابة خارج المرمى، وأتيحت فرصتان لدبا خلال الشوط الأول أنقذهما الحوسني ودفاع الشارقة.

وفي الشوط الثاني، أجرى كوزمين تغييرات لتنشيط خطوط الفريق، في محاولة للحفاظ على التقدم، وقابله حسن العبدولي بتعديلات في محاولة لتعديل النتيجة، وتعرض ألفارو دي أوليفيرا لاعب دبا لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، ونقله إلى المستشفى، ولعب أحمد نبيل بدلاً منه، وفي الدقيقة 78 يدرك «البديل» جاجا سيلفا التعادل، بعد خطأ من عادل الحوسني.