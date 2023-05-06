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ميلان.. «تجربة ناجحة»

ميلان.. «تجربة ناجحة»
6 مايو 2023 19:43

 
روما (أ ف ب)

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خاض ميلان تجربة ناجحة قبل مواجهته المرتقبة ضد جاره الإنتر، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، بفوزه على لاتسيو 2- صفر «السبت»، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وصعد ميلان إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 61 نقطة، بانتظار المواجهة القوية لاحقاً بين روما والإنتر، حيث يستطيع الأول التساوي معه نقاطاً، في حال فوزه، في حين يستطيع الثاني التساوي معه، أو تخطيه في حال تعادله أو فوزه.
أما لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 64، فقد يتنازل عن الوصافة لمصلحة يوفنتوس، في حال فوز «السيدة العجوز» على أتالانتا الأحد.
واضطر مدرب ميلان ستيفانو بيولي إلى إخراج جناحه البرتغالي المتألق هذا الموسم رافايل لياو، في مطلع المباراة، وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره الإنتر.
واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ 23 عاماً من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.
بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر الأربعاء المقبل.
ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري في نسخة 2022.
كان حاسماً أيضاً هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهاباً «1-0» وإياباً «1-1».
ونجح لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر في افتتاح التسجيل لميلان بحركة فنية رائعة، بعد تبادله الكرة مع المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو، بعد مرور 17 دقيقة، قبل أن يضاعف الظهير الفرنسي تيو هرنانديز النتيجة عقب مجهود فردي رائع وتسديدة بعيدة المدى «29».

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