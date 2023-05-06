«الملك 17» بطل «دوري اليد»



رضا سليم (دبي)



تُوج الشارقة بلقب دوري «أقوياء اليد»، للمرة السابعة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة 32-30، في المباراة التي جرت بصالة الشارقة، ضمن الجولة السابعة والأخيرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 17-13، ليحصد «الملك» الدرع بـ «العلامة الكاملة» وله 23 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي.

حضر المباراة ومراسم التتويج، نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وفيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، والفرنسي دانيلو برستوفاك المدرب الجديد للمنتخب، والجهاز المعاون له.

وجمع الشارقة بين جميع بطولات الرجال حتى الآن، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبطولة الدوري، وعموماً تمكنت «اليد الشرقاوية» حتى الآن من حصد 11 بطولة، في الموسم الحالي، على مستوى المراحل السنية والرجال، من أصل 14 مسابقة، منها 4 ألقاب لفريق الرجال، ولقبان للشباب، ومثلهما للناشئين والصغار، ودوري الأشبال.