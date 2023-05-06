«أبوظبي الرياضي» ينظم «السوبر المصري» بـ«شكل جديد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عن استمرار الشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، واستضافة العاصمة أبوظبي لبطولة «السوبر المصري» بنظامه الجديد في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن تشارك في البطولة 4 فرق مصرية.

وقال العواني، في تصريحات عقب لقاء السوبر الذي جمع الأهلي وبيراميدز: «المشهد كان رائعاً والجماهير استمتعت وأمتعت الجميع بهذا الشكل الرائع في المدرجات».

وأضاف: «شراكتنا مع الأشقاء في مصر مستمرة، ونحن حريصون على استمرارها في السنوات المقبلة لما يتحقق من نجاحات كبيرة على أرض الواقع باستضافة هذه البطولة».

وتابع: «لقد تم تقديم مقترح بتغيير شكل البطولة ومشاركة أربعة أندية، لاسيما وأن الحدث كبير ويجب أن يكون متجدداً بشكل مستمر من أجل استمرارية النجاح».

وأكد أن المجلس تواصل مع الشركاء هنا في الإمارات، الذين أكدوا دعمهم للفكرة على أن تكون البطولة بمثابة أسبوع مصري في أبوظبي لا مجرد مباراة واحدة، خاصة أن النسخ الست الماضية حققت نجاحات منقطعة النظير.

ووجه العواني الشكر للجميع على المساهمة بخروج الحدث بهذا الشكل المبهر، خاصة على الصعيد الجماهيري، لاسيما وأن مدرجات استاد محمد بن زايد كانت بمثابة اللوحة الفنية المرسومة.

من جانبه وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية الخالصة إلى دولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها مباراة السوبر وخروجها بشكل أكثر من رائع كالعادة، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، كما أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على ملاعب الإمارات الشقيقة أمر يسعد كل المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما أواصر راسخة على مدار التاريخ.

ووجه الخطيب التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة، مشيداً بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد، وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت، وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة.

وأكد رئيس الأهلي تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي من جهد وتركيز لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة الأهلي في كل المحافل.

وقال إن الحصول على بطولة السوبر خطوة في مشوار طويل هذا الموسم يحتاج إلى تكاتف مستمر وجهد مضاعف لتحقيق كل الأهداف على كل المستويات.