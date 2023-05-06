ماسكيرانو يدافع عن ميسي ضد «هجوم باريس»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انبرى النجم الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو، مدافعاً عن صديقه وزميله السابق في منتخب «التانجو» ليونيل ميسي، بطل العالم المتوج بكأس العالم 2022، والحائز على 7 كرات ذهبية، إزاء الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جانب بعض جماهير ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، الذين طالبوا برحيله هو والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وتظاهروا أمام النادي موجهين السباب له ولعدد آخر من اللاعبين بينهم الإيطالي ماركو فيراتي، والمدير الفني للفريق كريستوف جالتييه.

وقال ماسكيرانو لإذاعة «دي سبورتس» الأرجنتينية: إنه لشيء مؤسف ألا تدرك جماهير هذا النادي قيمة هذا اللاعب الموجود بينهم، وأعتقد أن أي مشجع باريسي لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن ينضم أفضل لاعب في التاريخ إلى فريقه، وبدلاً من أن يحيطوه بالتقدير والاحترام، أمضوا عامين كاملين في انتقاده والهجوم عليه.

وأضاف ماسكيرانو: بعد عشر سنوات سيندمون ويأسفون، على أنهم لم يعطوه حقه من التقدير، بينما أي فريق في العالم كان يتمنى أن يضم هذا النجم الأسطوري إلى صفوفه ولو لمدة خمس دقائق فقط.

وتابع: احترافية ميسي ليست محل شك رغم هذه القصة المؤسفة التي اختلقها النادي وجماهيره، فلم يكن ميسي يقصد بغيابه يومين في السعودية لأسباب ترويج سياحي، أن يسبب أية مشكلة بدليل أنه اعتذر عن ذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلق ماسكيرانو: من الصعب جداً أن تجد شخصاً بمثل احترافية ميسي، وهو الذي ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ الكرة، وليس من اللائق انتقاده أو الهجوم عليه، وعلينا أن نتركه يذهب إلى حيث يكون سعيداً هو وأسرته.

وكانت إدارة سان جيرمان وقعت عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين على ميسي، وحرمته من حضور التدريبات، لكونه سافر إلى السعودية من دون أن يحصل على إذن من النادي، وسرعان ما قدم «البرغوث» اعتذاره عن ذلك، وقبلها أصدر النادي بياناً يدين فيه بعض الجماهير التي تظاهرت حول النادي وأمام منزل نيمار، وتوجيه السباب له ولميسي ولعدد آخر من لاعبي الفريق.