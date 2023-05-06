نجم الكرة الكولومبية في قبضة الشرطة للمرة الثالثة!

بوجوتا (أ ف ب)

أوقف لاعب كرة القدم الكولومبي الدولي السابق دييجو أوسوريو مرة ثالثة بتهمة الاتجار بالمخدرات، بحسب ما ذكرت الشرطة.

كان الظهير الأيسر السابق يحاول الصعود على متن رحلة متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في 8 أبريل الماضي، من مطار بالقرب من ميديين وبحوزته «1849 جراماً من هيدروكلوريد الكوكاكيين»، بحسب بيان الشرطة إلى وسائل الإعلام.

اكتشفت سلطات المطار المخدرات في أربعة أزواج من الأحذية الرياضية قبل إلقائها القبض على أوسوريو.

لكن الشرطة لم تعلن عن توقيف اللاعب السابق حتى أمس الجمعة، بعد تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام يظهر أوسوريو، الذي أحرز لقب الدوري مع أتلتيكو ناسيونال، مكبّل اليدين إلى جانب ضابط يرتدي زياً عسكرياً.

وكان الرجل البالغ 52 عاماً قد أوقف في 2002 أثناء نقله الكوكايين إلى ميامي، لكن أطلق سراحه بكفالة، وفي 2016 ألقي القبض عليه مجدداً في ميديين وحُكم عليه لاحقاً بالاقامة الجبرية.

حمل أوسوريو ألوان منتخب كولومبيا 17 مرّة في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب الأسطورة كارلوس فالديراما والحارس رينيه هيجيتا.

على صعيد الأندية، برز مع أتلتيكو ناسيونال محرزاً معه لقب الدوري مرتين.

وليست المرة الاولى يوقف فيها لاعبو كرة القدم بتهم متعلقة بالمخدرات في هذا البلد الأميركي الجنوبي.

أوقف الهداف التاريخي لنادي أميريكا دو كالي، أنتوني دي أفيلا، في سبتمبر 2021 لارتباطه بالمافيا في نابولي الإيطالية.

سُلّم الكولومبي الدولي السابق جون فيافارا، لاعب وسط أونسي كالداس المتوج بكأس ليبرتادوريس 2004، إلى الولايات المتحدة لاشتراكه في ارسال شحنة مخدرات إلى هذا البلد.