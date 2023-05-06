«الأرقام» تؤكد تفوق الأهلي على بيراميدز بصعوبة!

عمرو عبيد (القاهرة)

حصد الأهلي بطولة كأس السوبر المصرية بعد مباراة «قوية وصعبة» أمام بيراميدز، وتشير الإحصاءات الفنية إلى أن الفريقين تبادلا الاستحواذ على الكرة عبر فترات مختلفة من المباراة، إذ بدأها «الأزرق» بامتلاك نسبي للكرة قبل أن يتحول الأمر تدريجياً لمصلحة «الأحمر»، الذي أنهى الشوطين الأصليين بنسبة 56% مقابل 44% لبيراميدز، الذي امتلكها بنسبة أكبر في الشوطين الإضافيين بـ52% مقابل 48%، لتنتهي المباراة إجمالاً بنسبة استحواذ للأهلي بلغت 54% مقابل 46%.

وعلى صعيد المحاولات الهجومية، بدا الأمر متقارباً جداً بينهما، إذ سدد لاعبو الأهلي 17 كرة على مرمى بيراميدز صاحب الـ16 محاولة على مرمى «الأحمر»، بل إن «السماوي» تفوّق في معدل التسديدات الدقيقة بين القائمين والعارضة، حيث بلغ الإجمالي 8 تسديدات دقيقة مقابل 7 ل«بطل السوبر»، وهو ما عكس ندية كبيرة بين الفريقين في مباراة حُسمت بهدف وحيد من ركلة جزاء.

وكان الأهلي الأكثر توغلاً واختراقاً لمنطقة جزاء بيراميدز، إذ جاءت 12 محاولة «حمراء» داخل المنطقة مقابل 5 خارجها، في حين سدد «السماوي» 9 كرات من داخل منطقة الجزاء و7 خارجها، ورغم التفوق النسبي لبيراميدز في الشوط الأول من المباراة في عدد الفرص التهديفية بـ3 فرص مقابل 2 للأهلي، إلا أن التحسن الهجومي الذي طرأ على أداء «المارد الأحمر» بعد تقدمه للضغط العالي مقابل التراجع التأميني للدفاع من جانب بيراميدز، منح الأهلي 4 فرص تهديفية مقابل واحدة لـ«السماوي» في الشوط الثاني.

وكانت الأفضلية لمصلحة «البطل» في الأشواط الإضافية بعد اعتماده على ترك الكرة لبيراميدز واستخدام الكرات الطولية والهجمات العكسية، ليحصل على 4 فرص مقابل 2 لـ«السماوي»، لتنتهي المباراة بحصيلة 10 فرص تهديفية لـ«النسور» مقابل 6 لـ«الكتيبة الفرعونية».

كما توضح إحصاءات الهجمات المتبادلة بين الفريقين، أن الأهلي شنّ 99 هجمة مقابل 86 لبيراميدز، وكانت الخطورة الأكبر للجبهة اليسرى لدى كل فريق، بجانب العمق الهجومي الذي استغل بعض الهفوات من قلب دفاع كلٍ منهما، خاصة أخطاء «السماوي» في الفترات الأخيرة، والمؤكد أن الدور الأهم والأبرز لحارسي المرمى دفع بالمباراة نحو الوقت الإضافي بعد تألقهما، لا سيما محمد الشناوي الذي تصدى لـ8 تسديدات من جانب بيراميدز منقذاً مرماه من 5 فرص مؤكدة، في حين تعامل أحمد الشناوي بنجاح مع 5 محاولات خطيرة للأهلي.

وإذا كان الفريقان تقاربا كثيراً فيما يتعلق بتنظيم اللعب والبناء الهجومي من خلال تمرير الكرات بدقة 79% للأهلي مقابل 78% لبيراميدز، إلا أن «النسور» تفوق في التواجد بنصف ملعب المنافس بإجمالي 196 تمريرة مقابل 153 لـ«السماوي» في نصف ملعب الأهلي، وكذلك كان الوضع بالنسبة الألعاب الثنائية الفردية، حيث سجّل «البطل» نسبة نجاح في الثنائيات الهوائية بلغت 55% مقابل 45%، وتكرر الأمر في الالتحامات الأرضية بـ58% مقابل 42%، وفي المروغات أيضاً بـ53% مقابل 41%.

