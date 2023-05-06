منتخب «سلة الكراسي المتحركة» في تصفيات «ألعاب آسيا»

دبي (الاتحاد)

يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في التصفيات النهائية المؤهلة لدورة ألعاب آسيا، التي ستقام بمدينة «هانجزو» بالصين خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي يشارك فيها 6 منتخبات آسيوية، وتقام في تايلاند خلال الفترة ما بين 8 و13 مايو الجاري، ويتأهل منها ثلاثة منتخبات للألعاب البارا آسيوية.

وبجانب المنتخب الوطني يخوض التصفيات خمسة منتخبات هي الكويت، أفغانستان، الفلبين، هونج كونج وتايوان، حيث تجري التصفيات على مرحلتين، أولهما دوري من دور واحد وثانيهما لقاءات تحديد المراكز من الأوّل إلى السادس.

وبحسب جدولة التصفيات، سيخوض منتخبنا الوطني خمس مباريات في المرحلة الأولى بلقاء تايوان ثم الفلبين ثم الكويت للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد اللقاء الأخير في البطولة العربيّة، بينما في اليومين التاليين لمباراة الكويت سيواجه منتخبنا الوطني منتخبي هونج كونج وأفغانستان على الترتيب.

ومن المنتظر أن يتم تصنيف أربعة لاعبين من المنتخب الوطني، وذلك خلال الاجتماع الفني ما قبل بدأ التصفيات بأربع وعشرين ساعة.

واللاعبون المشاركون هم عبد الله الغافري، بدير الحوسني، عبد الله الصريم، ومحمد الزرعوني.

الجدير بالذكر أن عدد مقاعد المشاركة في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بدورة ألعاب آسيا هي 10 مقاعد، تأهل بالفعل منها سبعة هم الصين، إيران، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، ماليزيا، وتايلاند، على أن يكتمل عقد المتأهلين عقب تصفيات تايلاند.