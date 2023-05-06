«دوري 21».. الحسم في «الجولة 25»



معتصم عبدالله (دبي)



يقف شباب الأهلي متصدر «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 51 نقطة، على مسافة نقطتين فقط، من حسم التتويج بلقبه الثالث على التوالي، حينما يستقبل بني ياس «الأخير» برصيد 14 نقطة، مساء الاثنين على استاد مكتوم بن راشد، في ختام «الجولة 25».

وتنطلق «الجولة 25» مساء الأحد، بإقامة أربع مباريات، حيث يحل الشارقة «الوصيف» بـ 51 نقطة، ضيفاً على دبا الخامس وله 42 نقطة، ويستقبل الجزيرة «الثالث» برصيد 50 نقطة ضيفه الظفرة «قبل الأخير»، فيما يلعب الوحدة «السادس» أمام عجمان «السابع»، وتستكمل الجولة غداً بمباريات شباب الأهلي وبني ياس، العين والوصل، خورفكان واتحاد كلباء.

ويتصدر شباب الأهلي واجهة «دوري تحت 21»، بتتويجه باللقب في الموسمين الماضيين على التوالي، فيما يعد العين «زعيم» الدوري برصيد 7 ألقاب، آخرها موسم 2018- 2019، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة موسم 2015- 2016، والوحدة البطل في 2016- 2017، والنصر في موسم 2017- 2018.

مباريات الأحد

دبا - الشارقة 18:15

الوحدة - عجمان 18:15

النصر - البطائح 18:15

الجزيرة - الظفرة 18:15

مباريات الاثنين

شباب الأهلي - بني ياس 18:15

خورفكان - اتحاد كلباء 18:15

العين - الوصل 18:15



ترتيب الصدارة

شباب الأهلي «55 نقطة»

الشارقة «51 نقطة»

الجزيرة «50 نقطة»

العين «47 نقطة»