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حتا يغازل العودة المبكرة إلى «المحترفين» من «بوابة» الرمس

حتا يغازل العودة المبكرة إلى «المحترفين» من «بوابة» الرمس
6 مايو 2023 21:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


ينشد حتا متصدر دوري الدرجة الأولى، برصيد 68 نقطة، حسم تأهله المبكر إلى «دوري المحترفين»، عندما يستقبل ضيفه الرمس «الرابع عشر» برصيد 32 نقطة، مساء الأحد، على استاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة 32»، والتي تشهد إقامة المباريات الثماني في توقيت موحد في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.
ويقتصر سباق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى «المحترفين» على ثلاثة أندية، بعد خروج مصفوت «الرابع» عن السباق رسمياً، لتدور رحى السباق المحتدم بين «الثلاثي» حتا المتصدر بـ68 نقطة، ودبا الحصن الوصيف وله 63 نقطة، مقابل 63 لفريق الإمارات صاحب المركز الثالث.
في المقابل، يتنافس «الثلاثي» بينونة صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 29 مباراة، وفرسان هسبانيا صاحب المركز 16 برصيد 16 نقطة من 29 مباراة، وسيتي «الخامس عشر» وله 22 نقطة، ولكن من 30 مباراة، في صراع البقاء الذي يشمل صاحب المركز 16 والمركز الأخير على التوالي.
ويلتقي في أبرز مواجهات «الجولة 32»، إلى جانب مباراة «الإعصار» وضيفه الرمس، دبا الحصن «الوصيف» وضيفه مسافي «السابع»، فيما يستقبل الإمارات «الثالث» ضيفه العربي «الخامس»، وفي مواجهات الهبوط يستقبل بينونة «الأخير» ضيفه الحمرية «السادس»، ويحل فرسان هسبانيا «السادس عشر» ضيفاً على العروبة «التاسع»، ويلتقي الفجيرة مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع التعاون، وجلف أف سي مع الذيد، فيما يغيب سيتي صاحب المركز 15 بداعي الراحة في الجولة.
ويحتاج «الإعصار» الراغب في حسم التأهل المبكر إلى دوري المحترفين، العودة السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر في الجولة الماضية، بالخسارة أمام العربي 1-3، بهدف الوصول إلى النقطة 71، وانتظار تعثر أحد منافسيه المباشرين دبا الحصن والإمارات على التوالي.
وتحسم الجولات الثلاث المتبقية الصراع المحتدم على بطاقتي التأهل، وتجنب الهبوط، حيث يلتقي حتا «المتصدر» بـ68 نقطة فرق الرمس، وفرسان هسبانيا، وسيتي على التوالي، فيما يلعب دبا الحصن «الوصيف» بـ63 نقطة في مواجهة مسافي، ومصفوت، والذيد، ويلتقي الإمارات «الثالث» بـ62 نقطة فرق العربي، والرمس، وفرسان هسبانيا.
في المقابل يعود سيتي الغائب عن «الجولة 32»، ليواجه العروبة وحتا على التوالي في الجولتين الأخيرتين، فيما تبقت لفرسان هسبانيا صاحب المركز قبل الأخير ثلاث مباريات تكتسي طابع الصعوبة أمام العروبة، وحتا، والإمارات على التوالي، في الوقت الذي يواجه فيه بينونة «المتذيل» الحمرية، ومسافي ومصفوت.

مباريات الأحد

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حتا - الرمس 18:05
دبا الحصن - مسافي 18:05
الإمارات - العربي 18:05
الفجيرة - مصفوت 18:05
الجزيرة الحمراء - التعاون 18:05
بينونة - الحمرية 18:05
العروبة - فرسان هسبانيا 18:05

جلف أف سي- الذيد 18:05

دوري الدرجة الأولى
حتا
دبا الحصن
الإمارات
مصفوت
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