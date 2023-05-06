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«بريتي ميسشيفاس» تهدي جودلفين لقب «أوكس كنتاكي»

«بريتي ميسشيفاس» تهدي جودلفين لقب «أوكس كنتاكي»
6 مايو 2023 13:34

محمد حسن (دبي)
أهدت المهرة «بريتي ميسشيفاس»، جودلفين أول فوز في سباق كنتاكي أوكس للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، الذي أقيم بمضمار شيرشل داونز، بولاية كنتاكي الأميركية، وسجلت ابنة «أنتو ميسشيف» زمناً وقدره 1:49:77 دقيقة.
وأكدت «بريتي ميسشيفاس» بإشراف بريندان والش وقيادة تايلور جافاليون مقدرتها على متاعب الانطلاق من البوابة الخارجية رقم (14)، ودخلت في صراع على الصدارة في وسط المضمار، قبل أن تندفع إلى الصدارة بكل بسالة، مسجلة الفوز بفارق رقبة عن الوصيفة «جاملبلينج جيرل».
وقال مايكل باناهان من جودلفين أميركا: «كانت لدينا تطلعات كبيرة للغاية في «بريتي ميسشيفاس» منذ ذهابها إلى حظيرة بريندان والش، وخلال الشتاء ربما اعتقدنا أنها أفضل مهرة لدينا في كل الحظائر التي لدينا خيول فيها، ثم برزت «ويت بينت» باكتساحها سلسلة سباقات أوكلون وكانت مستحقة للغاية صفتها كمرشحة أولى للسباق، وغمرتنا الإثارة بوجود فرصتين كبيرتين في السباق.
من جانبه عبر الفارس جافاليون عن سعادته الكبيرة بأول فوز له بالسباق، وقال: «هذا حلم تحقق ومن الصعب التعبير عن شعوري بالكلمات، لقد نشأت في عالم سباقات الخيل وأعتقد أني محظوظ جداً لحصولي على فرص قيادة مثل هذه الخيول والمنافسة على هذا المستوى».

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