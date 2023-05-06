«عالمية الجودو» تنطلق في الدوحة الأحد



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد التصفيات التمهيدية، لمنافسات الوزن الخفيف، ضمن بطولة العالم للجودو التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، حتى 14 مايو الحالي، بمشاركة 658 لاعباً ولاعبة يمثلون 99 دولة، من بينها 10 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان، وجيبوتي، بالإضافة إلى قطر «المستضيف».

وتشهد الجولة الافتتاحية تصفيات وزن تحت 48 كجم للسيدات، ومنافسات وزن تحت 60 كجم للرجال، فيما تشهد الفترة المسائية حفل افتتاح البطولة، وختام منافسات الوزن الخفيف للجنسين، والتتويج لتلك الفئة، وفي الوقت نفسه تبدأ الترتيبات الفنية الخاصة بمنافسات اليوم الثاني لفئة الوزن الخفيف، والتي تبدأ بإجراءات الميزان لوزني تحت 52 كجم للسيدات، ووزن تحت 66 كجم للرجال، والذي يشهد الظهور الأول لمنتخبنا بمشاركة شفيلي غرام.

فيما تتواصل منافسات مختلف الوزان، بمشاركة باتسو ألتان التي سيكون ظهورها الثلاثاء، ضمن الوزن الخفيف تحت 57 كجم للسيدات، وتشهد المنافسات المختلفة مشاركة منتخبنا بـ 4 لاعبين آخرين، وهم طلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم المتوسط»، وجريجوري أرام «الوزن الثقيل تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كجم».

وأكد فيكتور مدرب المنتخب اكتمال الاستعدادات لخوض تصفيات بطولة العالم التي تأتي ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد اللاعبين لمشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بحصد المزيد من النقاط.