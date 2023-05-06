رئيس نابولي: «ذي القناع» ليس للبيع!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن حقق نابولي لقب الدوري الإيطالي «الكالشيو» لثالث مرة في تاريخه، وبعد 33 عاماً من آخر مرة، فاز فيها بالبطولة، تحدث أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي لبرنامج «خمس دقائق» على شبكة راديو وتليفزيون إيطاليا الرسمية، وركز معظم حديثه على مستقبل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف الفريق ونجمه الأول، المطلوب في أكثر من نادٍ أوروبي كبير.

وكان دي لورينتيس واضحاً في حديثه، إذ قال إن هذا الهداف الخطير الملقب بـ «ذي القناع» ليس للبيع إطلاقاً، إذ يمتد عقده حتى صيف 2025، وكان دي لورينتيس يرد بذلك على محاولات عدد من الأندية الكبرى لإغراء اللاعب بالرحيل.

وانضم أوسيمين إلى نابولي قبل ثلاث سنوات، قادماً من ليل الفرنسي، مقابل 75مليون يورو، وتطور أداؤه بصورة لافتة هذا الموسم، لدرجة أصبح معها «الورقة الرابحة»، في فوز الفريق بالدوري هذا الموسم، حيث سجل 22هدفاً في 27 مباراة، وفي طريقه لإنهاء الموسم فائزاً بلقب الهداف.

ويتميز أوسيمين بأنه رأس حربة سريع وقوي ولا يتوقف عن تطوير نفسه تحت قيادة لوسيانو سباليتي المدير الفني، بعد موسمين أولين تراجع فيهما مستواه بسبب الإصابات.

كلام دي لورينتيس عن عدم التفريط بسهولة في أوسيمين أيدته الصحف الإيطالية بلا استثناء، وإن كانت كشفت النقاب عن أن نابولي لن يقبل أقل من 150 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات أوسيمين.

وتنتظر أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان بـ «لهفة»، حسم موقف النجم النيجيري مع ناديه، لمعرفة ما إذا كان سيرحل بنهاية هذا الموسم، أم يفضل الاستمرار حتى نهاية عقده في «صيف 2025».

وتطمع إدارة نابولي من جانبها في الاحتفاظ به، من أجل تكرار مغامرة الفوز بالدوري الإيطالي مرة أخرى الموسم المقبل، غير أن إغراء المادة ربما يكون الأقوى، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أغلب الأندية الإيطالية، منذ «جائحة كورونا» قبل 3 سنوات.

وحاول باريس سان جيرمان حسم صفقة أوسيمين في مارس الماضي، عندما أجرى لوي كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي مفاوضات مع إدارة نابولي التي غالت في طلباتها المادية وقتها، كما أن اللاعب نفسه لم يخف رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتطرق دي لورينتيس في حديثه للتليفزيون الإيطالي إلى ملف آخر يتعلق بالمدير الفني لوسيانو سباليتي الذي يصل إلى نهاية عقده بنهاية هذا الموسم، وهو الرجل الذي أعاد نابولي إلى مجد الأيام الخوالي وقمة الكرة الإيطالية، وإنه من المنطقي أن يستمر لاستكمال مغامرته.

وقال دي لورينتيس: كنت أريد سباليتي منذ عشر سنوات، ولكنني لم أفز به، إلا في 2021، لقد أعاد الفريق إلى المسابقة الأوروبية الكبرى، والآن أتمنى أن يبدأ مرحلة جديدة مع نابولي، لأنه مدرب رائع وقائد محنك.

وأضاف دي لورينتيس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أنه وافق على خيار تمديد عقد سباليتي لمدة عام آخر.

وقال: الكرة الآن في ملعبه وعليه أن يقرر، وسباليتي وقع في غرام وحب نابولي، وفاز فيها بأول بطولة دوري في تاريخه، وأصبح بطلاً في عيون كل مواطني المدينة، وعليه أن يستفيد من ذلك.