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مهرجان منصور بن زايد في ضيافة مراكش

مهرجان منصور بن زايد في ضيافة مراكش
6 مايو 2023 13:30

 
مراكش (الاتحاد)


تستضيف حلبة سباق الخيل بمراكش المغربية، الأحد، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينتظر أن يشهد «يوم الإمارات أبوظبي»، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إضافة إلى كأس الوثبة ستاليونز بإجمالي جوائز بلغ 550 ألف درهم مغربي، يتنافس عليها 34 خيلاً. 

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وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم. وينظم الحدث غير المسبوق الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سورس»، برعاية «النسخة 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان العالمي غير المسبوق.
وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، ويبلغ إجمالي جوائزه 320 ألف درهم مغربي، وتتنافس خلاله 11 خيلاً، أبرزها «غسان» لمزرعة أطلس، و«ارامس دي جيون» ليوسف هوار، و«ماركاني فال» لمزرعة فال.
ويجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، 16 خيلاً يتصدرها «نور هادي» لحكام زكريا، و«ميادا أطلس» لمزرعة أطلس، و«باراك» لمالكه ليليا شيركاوي.
وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغ جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، ويتصدر القائمة البالغة 7 خيول، «باسط أطلس» لمزرعة أطلس، و«ماموني فال» لطالب رابيا، و«بشاريا فال» لمزرعة فال.
وتقام نسخة جديدة من الحدث في حلبة سباق الخيل بمراكش، بالشراكة بين المغرب والإمارات في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودأبت حلبة سباق الخيل بمراكش، ومنذ سنة 2017، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.
وكانت السباقات الأولى للمهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى وسباقات للفئة الثانية وأخرى للثالثة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

مراكش
الإمارات
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
المغرب
الخيول العربية الأصيلة
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