دوريات آسيا.. «صفيح ساخن»!



سلطان آل علي (دبي)



يشهد العديد من الدوريات المحلية في قارة آسيا منافسة على «صفيح ساخن» حصد الألقاب، ومع اقتراب نهاية الموسم، نجد أن التحدي والندية في أعلى مستوياتهما في الكثير من الدوريات، وتتضارب المشاعر بين عشاق الفرق الذين يعيشون مرحلة من التوتر والقلق وبين المتابع المحايد الذي يستمتع بهذه الإثارة الجميلة.

وفي مقدمة الدوريات، يأتي الدوري الإماراتي بطبيعة الحال، حيث يشهد «دوري أدنوك للمحترفين» في آخر جولتين من عمر المنافسة تقارباً كبيراً في القمة، شباب الأهلي المتصدر بـ51 نقطة، ومن خلفه العين والوحدة بـ48 نقطة.

ويحتاج «الفرسان» إلى فوز وحيد من آخر مباراتين لحسم اللقب بسبب التفوق في المواجهات المباشرة على المنافسين، في حين أنّ العين يحتاج أن يتعثر شباب الأهلي مرتين، أما الوحدة فينتظر تعثّرين لشباب الأهلي وتعثّراً آخر العين.

وتبقّت لشباب الأهلي مباراتان أمام بني ياس في الشامخة وعجمان في استاد راشد بدبي، ويأمل «الفرسان» في حصد اللقب، بعد غياب طال أكثر من 6 سنوات عن الدرع الغالية.

وعلى المستوى الخليجي بالتحديد، نجد أن الدوري في تنافس عالٍ بين الاتحاد «59 نقطة» والنصر «56 نقطة» والشباب «53 نقطة»، ومثلت خسارة الاتحاد أمام التعاون في الجولة الماضية فرصة للمنافسين أن تحيا آمالهم في اللقب، مع تبقي 5 جولات للنهاية.

ويأمل الاتحاديون في أن لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي الذي خسر فيه «العميد» لقب الدوري في الأمتار الأخيرة لمصلحة الهلال.

وفي الدوري البحريني لم تتبق إلا جولة واحدة، قبل معرفة البطل المتوج بالدرع، والتنافس على أشده بين المتصدر الخالدية بـ41 نقطة والوصيف المنامة بـ40 نقطة، وأياً كان البطل بينهما يسجل اسمه في تاريخ الدوري البحريني للمرة الأولى على الإطلاق، ليكون بطلاً جديداً. وفي دوري قطر لا يختلف الحال كثيراً، حيث تبقت جولة واحدة لمعرفة البطل بين المتصدر الدحيل بـ48 نقطة، والوصيف العربي بـ46 نقطة. ويلتقي الدحيل في الجولة الأخيرة مع الشمال، أما العربي فيصطدم بالسد الذي عرقل الدحيل في الجولة الماضية، ليبقي حظوظ العربي في المنافسة.

وفي الدوري العُماني انحصرت المنافسة بين النهضة بـ52 نقطة، والسويق بـ48 نقطة على اللقب، 4 نقاط تفصل الفريقين مع تبقي 3 جولات على البطولة، والسويق لم يحقق اللقب منذ 5 مواسم في 2017-2018، أما النهضة فيعود آخر ألقابه إلى موسم 2013-2014 قبل 11 سنة.

وفي الجانب الآخر من القارة، نجد أنّ الدوري الإيراني مشتعل بين ثلاثي القمة بيروزي بـ57 نقطة، وسباهان بـ56 نقطة، واستقلال بـ56 نقطة «مباراة أكثر»، والصراع الذي ستحسمه الجولات الثلاث المتبقية بين الثلاثة الكبار، وكان سباهان متصدراً لمعظم فترات الموسم، وهو الذي يبحث عن لقبه الأول منذ 8 سنوات، وذلك عندما حققه في 2014-2015.

وفي دوري هونج كونج، تبقت جولة واحدة حاسمة تجمع المتصدر كيتشي بـ45 نقطة والوصيف لي مان بـ43 نقطة، والمنتصر يعلن نفسه بطلاً للدوري، ولكن كيتشي يلعب على فرصتين، وهو سلاح ذو حدين.