فيرستابن يتصدر «الحرة الثانية» في ميامي



ميامي (د ب أ)

سجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، أفضل زمن، في التجربة الحرة الثانية، لسباق الجائزة الكبرى المقرر في ميامي «الأحد»، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1».

كان البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس قد سجل أفضل زمن في التجربة الحرة الأولى للسباق، متفوقاً على مواطنه وزميله بالفريق لويس هاميلتون.

وتفوق فيرستابن، المتوج بلقب بطولة العالم مرتين، في التجربة الثانية بفارق 385. 0 ثانية أمام الإسباني كارلو ساينز سائق فيراري.

أما سائق فيراري الآخر تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو الفرنسية، فقد اصطدم بالحواجز عند المنعطف السابع بالمضمار، قبل عشر دقائق من نهاية جولة التجارب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، وقد سجل ثالث أفضل زمن. واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن بفريق ريد بول المركز الرابع، بينما احتل هاميلتون المركز السابع، وجاء راسل في المركز الخامس عشر.