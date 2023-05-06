«لكمات» توقف ملادينوفيتش 3 أشهر



وارسو (رويترز)



أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم إيقاف فيليب ملادينوفيتش مدافع ليجيا وارسو لمدة ثلاثة أشهر، بعد الاعتداء على ثلاثة لاعبين، عقب الفوز بكأس بولندا.

وأحرز ليجيا لقب كأس بولندا للمرة 20، بعد التفوق 6-5 بركلات الترجيح على راكوف تشوستوهوفا متصدر الدوري، وعقب انتهاء المباراة بالتعادل من دون أهداف.

واندفع اللاعبون إلى الملعب، بعد نجاح كاتسبر توبياش حارس ليجيا في إنقاذ الركلة الأخيرة، وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض ملادينوفيتش لمضايقات من عدد من لاعبي راكوف، لكنه رد بتوجيه لكمات إلى ثلاثة لاعبين.

وقال الاتحاد البولندي إن ملادينوفيتش عوقب بغرامة قدرها حوالي 29 ألف دولار، ويتعرض للإيقاف في الدوري والكأس، ويغيب عن المباريات الافتتاحية في الموسم الجديد الذي ينطلق في يوليو.

وتقدم اللاعب البالغ 31 عاماً، والذي شارك مع صربيا في كأس العالم في قطر، بالاعتذار بسبب هذه الواقعة.

ويحتل ليجيا المركز الثاني في الدوري البولندي بفارق 11 نقطة خلف راكوف قبل أربع جولات من نهاية الموسم.