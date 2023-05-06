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«رابع مدرب» لـ «وداد الأمة» في الموسم

«رابع مدرب» لـ «وداد الأمة» في الموسم
6 مايو 2023 10:22

 
الدار البيضاء (أ ف ب) 

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أعلن الوداد المغربي التعاقد مع المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك، ليحل على رأس الجهاز الفني للفريق، بدلاً من الإسباني خوان كارلوس جاريدو.
واستمرت حقبة جاريدو الثانية مع الفريق البيضاوي نحو عشرة أسابيع فقط، إذ تمت إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق ونتائجه في المباريات الأخيرة.
ويعد البلجيكي رابع مدرب لفريق «وداد الأمة» هذا الموسم، بعد الحسن عموتة والتونسي المهدي النفطي وجاريدو الذي تم فسخ التعاقد معه مباشرة، بعد التعادل المخيب للفريق مع ضيفه الجيش الملكي 1-1، في القمة الكلاسيكية للدوري المغربي، وبالتالي بقي الفريق العسكري متصدراً للبطولة بفارق نقطة واحدة عن الوداد حامل اللقب.
كما بلغ الفريق نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بصعوبة، بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.
وقال جاريدو بعد إقالته: أتقبل قرار الرئيس سعيد الناصيري بألم، وكانت فترة رائعة تمكنت فيها من العيش مع هذا الفريق الرائع، أحترم قرار الرئيس بألم، لأنني لن أتمكن من الفوز بالألقاب القريبة جداً، والتي وضعت نصيبي من أجلها، حظاً سعيداً للمستقبل.
وكتب النادي على صفحته الرسمية: رحبوا بمدربنا الجديد سفن فاندنبروك، مع مقطع مصور للبلجيكي قال فيه: مرحباً جميعاً، مرات عديدة تمت دعوتي لتدريب هذا النادي، وأخيراً أنا هنا وفخور بأن أدافع عن قميص الوداد.
وأضاف متوجهاً إلى جمهور النادي «مع اقتراب الموسم من نهايته، نحن بحاجة ماسة إلى تشجيع الجميع، لأنه ثمة مسابقات لا زالت المنافسة على ألقابها قائمة بقوة، كونوا هنا في كل المباريات تابعونا وشجعونا وسنقوم بكل ما علينا القيام به».
ويتخلف «وداد الأمة» بفارق نقطة عن الجيش الملكي «51 مقابل 50»، في صدارة الدوري المغربي قبل ست مراحل من ختام البطولة، كما يستعد لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، الذي يواصل النادي المغربي حملة الدفاع عن لقبه فيها، إذ يلتقيان ذهاباً 13 مايو الجاري والإياب في 20 منه.
ويمتلك فاندنبروك «43 عاماً» خبرة في منافسات القارة الأفريقية، ولا سيما المغربية، إذ تولي تدريب منتخب الكاميرون «2016-2017» وزامبيا «2018-2019»، ثم أشرف على تدريب سيمبا التنزاني «2019-2021»، والجيش الملكي»2021-2022»، وانتقل مطلع الموسم الحالي لتدريب نادي أبها السعودي، إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر الخسارة أمام النصر صفر-3 في الدوري السعودي، قبل أن يعلن الوداد التعاقد معه.

المغرب
الوداد البيضاوي
دوري أبطال أفريقيا
سيمبا التنزاني
صن داونز
كارلوس جاريدو
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