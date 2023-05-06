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الرياضي

27 لاعباً في مهرجان «براعم الطاولة»

27 لاعباً في مهرجان «براعم الطاولة»
6 مايو 2023 10:17

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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يقام اليوم «السبت» مهرجان البراعم الثاني لكرة الطاولة، بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية - فرع دبا، بمشاركة 27 لاعباً يمثلون 8 أندية، هي دبا، ودبا الحصن، والنصر، والوصل، والذيد، والشارقة، والمدام وخورفكان.
ويأتي المهرجان ضمن مبادرات الاتحاد التي تهدف إلى نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، في كل الفئات العمرية خاصة البراعم، حيث يمثل المهرجان فرصة مثالية للاحتكاك واكتساب الخبرات.
ورحب أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا بالفرق المشاركة في المهرجان، مشدداً على القيمة الكبيرة للمهرجان الذي يعتبر مبادرة مفيدة ومنصة تنافسية لاستكشاف المواهب الواعدة، تعزيزاً لاستفادة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية.
وأكد الظنحاني جاهزية دبا للمنافسة القوية في المهرجان، وأشاد بجهود لاعبي النادي وطاقمه الإداري والفني، والجهود الكبيرة من الجميع بالنادي لإنجاح المهرجان.
ومثل حضور رئيس مجلس الإدارة للحصة التدريبية الختامية حافزاً إضافياً وتعزيزاً لدوافع اللاعبين المشاركين والطاقم الفني.

الفجيرة
كرة الطاولة
دبا الفجيرة
دبا الحصن
النصر
الذيد
الشارقة
خورفكان
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