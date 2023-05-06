ليفركوزن يغرق في «الراين»



برلين (أ ف ب)

انتهى حلم باير ليفركوزن، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر الدوري الألماني، بسقوطه على أرضه أمام كولن المتواضع 1-2 في مباراة «ديربي نهر الراين»، في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ودخل ليفركوزن صاحب المركز السادس «48 نقطة» المباراة، وعينه على النقاط الثلاث للاقتراب من لايبزج الخامس «54»، وفرايبورج الرابع «56» والاحتفاظ بأمل المشاركة في المسابقة الأوروبية الأقوى، لكنه خرج خالي الوفاض، وذلك قبل 3 مراحل على انتهاء الدوري.

والخسارة هي الأولى لكتيبة المدرب الإسباني تشافي ألونسو منذ 19 فبراير الماضي، وسلسلة من 14 مباراة من دون خسارة.

ويبقى أمل ليفركوزن الوحيد بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التتويج بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث بلغ نصف النهائي، ويواجه روما الإيطالي في نصف النهائي الأسبوع المقبل.

فاجأ كولن أصحاب الأرض بهدف، بعد مرور ربع ساعة سجله ديفي سيلكه، وأدرك الفرنسي زمين عدلي التعادل لليفركوزن «28»، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسيلكه مجدداً الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 36.

