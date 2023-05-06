هدية ألكاراس في «الميلاد العشرين»

مدريد (أ ف ب)



بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس «حامل اللقب» نهائي دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف في التنس، يوم عيده العشرين، بعد فوزه المشوّق على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4 و6-3.

وكان المصنف ثانياً عالمياً في أفضل أيامه، فيما ضغط عليه الكرواتي المصنف 20 عالمياً لتقديم مستويات لافتة يوم عيد ميلاده.

وهذا رابع نهائي للماسترز يبلغه اللاعب الشاب المصنف أول عالمياً سابقاً، وبلغه بعد أن خسر مجموعة «يتيمة» في الدورة كانت أمام الفنلندي إميل روسوفووري.

ألكاراس الغائب عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة بسبب الإصابة والذي اطلق موسمه في فبراير، يبحث عن لقبه الرابع في 2023، بعد بوينوس أيرس، إنديان ويلز وبرشلونة.

وهذا فوزه الـ18 هذا الموسم في 19 مباراة على أرض ترابية، وهو مؤشر جيّد قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة رولان جاروس.

وبحال احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض مباراة وحيدة في روما، لاستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

قال النجم الصاعد بسرعة صاروخية بعد الفوز: «الحقيقة انه أمر لا يُصدّق أن أبلغ من العمر 20 عاماً معكم، في كل سنة احتفل بعيد ميلادي هنا».

وأضاف «بلغت الثامنة عشرة ضد نادال، والتاسعة عشرة عندما خضت مباراة رائعة ضد البريطاني كاميرون، والعشرين هنا وأنا أبلغ النهائي، كل سنة متميزة».

وشرح ظروف مباراته «الحقيقة هي أن تشوريتش لاعب قوي، ويمكنكم ملاحظة ذلك من المباراة، لكن خصوصاً مطلع المجموعة الأولى».

أضاف «كانت النتيجة 2-2 بعد 40 دقيقة، مبادلات طويلة جداً، قوّة عالية».

وكشف عن أنه استعاد بعض الحوافز الداخلية التي استخدمها في بطولة فلاشينج ميدوز العام الماضي قبل تتويجه اللافت «في لحظة ما، كرّرت ما قمت به في الولايات المتحدة، بأني «ثور»، وبمقدوري القيام بذلك، وهذا ما ساعدني».

وألكاراس الذي أصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ، احتفل بفوزه على وقع تقديم المنظمين له «كعكة» كبيرة بمناسبة عيده.

ويلتقي الكاراس في النهائي مع الألماني يان-لينارد شتروف «مصنف 65 عالمياً» أحد الخاسرين المحظوظين في التصفيات، والفائز على الروسي أصلان كاراتسيف 4-6 و6-3 و6-4 في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و20 دقيقة.