الأهلي «سوبر» في «ليلة أبوظبي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



توج المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، المشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، فريق الأهلي بكأس «السوبر المصري» للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، في حضور عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الكرة، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصري، وعدد من الشخصيات.

وجاء تتويج «الأحمر» بـ «السوبر»، بعد فوزه على بيراميدز 1-0، في المباراة التي جرت باستاد محمد بن زايد، سجل الهدف علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

كان الأهلي الأكثر استحواذاً على الكرة، ووصولاً إلى مرمى المنافس، في الدقائق العشر الأولى، لكن غابت عنه «اللمسة الأخيرة»، فيما اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة السريعة.



اكتسب بيراميدز الثقة مع مرور الوقت، وتولى زمام المبادرة، وأطلق أحمد توفيق تسديدة قوية حولها الحارس محمد الشناوي إلى ركنية في الدقيقة 16، وهدد بيراميدز منافسه بتسديدة أخرى من خارج المنطقة، إلا أن الشناوي تصدى لها في الدقيقة 19.

انضم إبراهيم عادل إلى قائمة المسددين من خارج المنطقة، عندما ارتدت كرته إلى ركنية، مع تواصل ضغط بيراميدز، بحثاً عن هدف أول أمام الأهلي في الدقيقة 29.

جاءت أخطر محاولات الأهلي من ضربة حرة مباشرة، نفذها علي معلول قوية، أبعدها الحارس أحمد الشناوي إلى ركنية في الدقيقة 34.

تأخر فخري لاكاي مهاجم بيراميدز في التمركز لكرة عرضية داخل المنطقة، التقطها محمد الشناوي في توقيت مثالي، ورغم الفرص التي لاحت للفريقين والأداء الهجومي، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بقوة، وتصدى أحمد الشناوي لرأسية أحمد عبد القادر الذي توغل داخل المنطقة، ومرر الكرة أمام مرمى بيراميدز، ليتدخل وليد الكرتي في توقيت مثالي، ويبعدها إلى ركنية في الدقيقة 54.

تألق محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لتسديدة مباشرة من وليد الكرتي بمواجهة المرمى، وحاول كولر مدرب الأهلي تجديد الدماء على الأطراف، وقام بتغيير مزدوج، بإشراك حسين الشحات، وخالد عبد الفتاح، بدلاً من أحمد عبد القادر ومحمد هاني، قبل أن يدفع بمحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة بدلاً من أحمد القندوسي ومحمد شريف.

من جانبه، قام باتشيكو، مدرب بيراميدز، بإجراء تبديلات أيضاً، فأدخل فخر الدين بن يوسف وبلاتي توريه بدلاً من فخري لاكاي وإبراهيم عادل.

واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الثاني، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، وحصل الأهلي على ضربة جزاء بعد عرقلة محمود كهربا من أحمد سامي، نفذها علي معلول بنجاح على يمين الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 96.