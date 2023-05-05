«ثلاثية» لخيول الإمارات في «نيو ماركت»



محمد حسن (دبي)



حققت خيول الإمارات «ثلاثية»، في افتتاح مهرجان الجينيز الإنجليزي بمضمار «نيو ماركت»، الذي أقيم مساء «الجمعة»، وجاءت «الثلاثية»، عبر ثنائي جودلفين «هيريكان لين» و«كاسل واي»، ونجم شادويل «متسابق».

ونجح «هيريكان لين» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، في انتزاع لقب سباق جوكي كلوب ستيكس لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، لينجح في العودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.

وتمكن ابن الفحل «فرانكل» من تسجيل فوز كاسح بفارق ستة أطوال عن رفيقه في الإسطبل «جلوبال ستورم» الذي حل وصيفاً، فيما جاء «ويست ويند بلوز» في المركز الثالث.

وكان «كاسل واي» لجودلفين قد افتتح الانتصارات، بالفوز بسباق نيو ماركت ستيكس «قوائم»، لمسافة 2000 متر، وأضاف مهر السنوات الثلاث فوزه الثاني من رابع مشاركة له، متفوقاً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني «سيركل أوف فاير».

وأكمل جواد شادويل «متسابق»، بإشراف ريتشارد هيلز وقيادة جيم كرولي، «ثلاثية» خيول الإمارات، عندما تُوج بلقب سباق «بيت 365» مايل للفئة الثانية لمسافة الميل، واكتسح منافسيه بفارق كبير بلغ ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني جواد جودلفين «نيتف تريل»، ليحقق ابن الفحل «انفينسيبل سبريت» الفوز الثاني على التوالي من الفئة الثانية في المضمار نفسه.