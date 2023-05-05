‏الشارقة يتصدر «الناشئين» في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية، انطلقت اليوم «الجمعة» جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو للموسم 22/ 23 التي تقام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق المركز الأول في منافسات اليوم الأول التي خصصت لفئة الناشئين، متفوقا على العين الوصيف وبني ياس في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بالمكانة المرموقة التي حققتها بطولة أبوظبي جراند سلام على أجندة الرياضة العالمية ونجاحها المتواصل في جذب أفضل المواهب والنجوم، مؤكداً أنها من البطولات الفريدة التي تنظمها الرابطة في عدد من أبرز العواصم العالمية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة للاعبين المحترفين الراغبين في تصدر التصنيف الدولي.



وقال الظاهري: «الترحيب بنجوم ولاعبين من 50 دولة أصبح مشهداً مألوفاً في أبوظبي التي تعد المحطة الأولى لانطلاق المحترفين نحو التألق والعالمية، وتحقيق مسيرة احترافية تدون في سجلات التاريخ، ناهيك عن أن عاصمة الجو جيتسو أصبحت أكبر مطور للعبة على مستوى العالم، ومركزاً رئيسياً للقرار لاستدامة نمو الرياضة على الأصعدة كافة».

أضاف: «استمتعنا بأداء قوي ومستويات فنية كبيرة لفئة الناشئين، ونحن سعداء بالأداء المميز الذي قدمه أبناء وبنات الإمارات ونجاحهم في الصعود إلى منصة التتويج في أكثر من مناسبة، ما يعكس كفاءة الخطط التي يطبقها الاتحاد في الاستثمار بهذه الفئة التي تمثل العمود الفقري لجو جيتسو الإمارات، من خلال الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال الذين يواصلون مسيرة إنجازات المنتخب الوطني في الأعوام المقبلة، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة والرعاية الكبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويؤكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن جولة أبوظبي جراند سلام تواصل إنتاج المواهب والأبطال، وحول الجوانب التنظيمية للبطولة يقول فاليريو: الإخراج المميز للبطولة يمثل نتاجاً لخبرات السنين التي اكتسبتها فرق العمل لدى الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) والاستفادة من التجارب الطويلة في تنظيم بطولات يتحدث عنها العالم.



وشهدت منافسات الناشئين حضوراً جماهيرياً غفيراً، طغى عليه مشهد الأسر والعائلات التي أضفت أجواء حماسية لتشجيع أبنائها وتحفيزهم على تقديم الأداء الأفضل، ويقول محمد الروداني من المغرب: لا يفَوّت ولدي محمد المشاركة في أي بطولة تنظم في أبوظبي لأن المكاسب التي تنطوي عليها تلك المشاركات لا تعد ولا تحصى.

ويضيف الروداني: الكل رابح في بطولات أبوظبي سواء حقق أبناؤنا الفوز أو لم يحالفهم التوفيق، فرياضة الجو جيتسو تكسبهم قيماً كثيرة على رأسها الصبر والإصرار واحترام المنافس والانضباط. وأشاد الروداني بالتنظيم الاحترافي لبطولة أبوظبي جراند سلام، لافتاً إلى أن منظمي البطولة يعتنون بأدق التفاصيل ويحرصون على أن يحظى الجمهور بتجربة متميزة.

من جانبه، قال البرازيلي ثياجو جينو والد اللاعبة ماريا جينو من أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» أن البطولة توفر أجواء حماسية رائعة وبيئة مناسبة للعائلات: أتواجد مع عائلتي اليوم لتشجيع ابنتي التي أتمنى أن تتوّج بالذهبية كمكافأة لها على اجتهادها في التدريب وبشهادة جميع المدربين فإنها تتمتع بموهبة تستحق العناية والتقدير.

ويقول أحمد مبارك المزروعي وهو والد لطفلين يشاركان في البطولة: سعداء جدا بأن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي تنظم بطولات بهذه المواصفات العالمية، وتنال إعجاب واستحسان الجاليات المقيمة والوافدة إلى الإمارات والتي تحرص على التواجد في هذا المهرجان الجماهيري بنجومه البراعم والأطفال الذين يمثلون مستقبل الرياضة.

ويضيف: ساهم اتحاد الجو جيتسو بدعم من القيادة الرشيدة في تحويل أبنائنا إلى أبطال من خلال البرامج المدروسة والفعاليات الهادفة والبطولات القوية التي تضمن لأبنائنا الاحتكاك مع أفضل اللاعبين في الدولة وخارجها. وقد اكتسب أبناؤنا بفضل هذه الرياضة العديد من القيم التي تشكل لهم عونا وسندا في مواجهة التحديات، ولعل من أبرز تلك القيم الصبر والشجاعة والشعور بالانتماء.

وعبّر اللاعب الكازاخستاني تايماس ساليموف حزام برتقالي/ أخضر من أكاديمية أتريكسيون للفنون القتالية المختلطة عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لوزن 55 كجم لفئة الأشبال وأنه يهدي هذا الإنجاز لأسرته وأصدقائه ومدربيه.

ويقول: «التدريب المتواصل في الأكاديمية على تقنيات الفنية الحديثة والتركيز على الأهداف يمثلان عاملين مهمين للتقدم في هذه الرياضة وتحقيق الانتصارات».

وتقول اللاعبة الإماراتية ميرة الجرجاوي حزام أزرق من أكاديمية الوحدة وتنافس في فئة الشابات وزن 82 كجم: «نحرص على التواجد في هذه البطولة القوية لأنها تضعنا أمام اختبارات حقيقية وصعبة أمام نخبة اللاعبات المحترفات. كما تساهم هذه البطولة في إكسابنا المزيد من الخبرة والاعتياد على أجواء البطولات الكبرى. وأود القول إن بنت الإمارات قادرة على التألق والتفوق على بساط بطولات جراند سلام وصولاً إلى التتويج، لأننا نمتلك كل ما نحتاجه للتميز والشكر الكبير لقيادتنا الرشيدة التي تبذل المستحيل لضمان نجاح أبنائها».



رسالة النيادي

وجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من مقره في محطة الفضاء الدولية، رسالة إلى منظمي بطولة أبوظبي جراند سلام والمشاركين فيها متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة مسيرة الإنجازات.

وأكد النيادي أنه محب لرياضة الجو جيتسو ومواظب على ممارستها لأعوام طويلة، ويقضي بعض الوقت خلال مهمته الفضائية في التدريب عليها وممارستها كونها رياضته المفضلة.

وكان النيادي قد نشر أخيرا مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا بدلة الجو جيتسو الكيمونو، حيث أوضح لمتابعيه الدور الذي لعبته هذه الرياضة في إعداده لمهمته في الفضاء، وأهميتها في التكيف مع الظروف الخارجية غير الاعتيادية، متطرقا إلى كونها أكثر من مجرد رياضة بل أسلوب حياة.