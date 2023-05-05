الشارقة يحتفظ بكأس اليد للصغار



رضا سليم (دبي)



توج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد كرة اليد، فريق الشارقة «أ» بطلاً لكأس الإمارات لفئة الصغار موسم 2022-2023، بعد فوزه على الشارقة «ب» 25-23، في النهائي الذي جمعهما على ملعب نادي الشارقة.

ويعد وصول فريقي الشارقة أ، ب إلى المباراة النهائية، استمراراً لسيطرة الفريقين على مسابقاتي الصغار لهذا الموسم، حيث فاز «الشارقة أ» بلقب دوري الصغار، فيما حل «الشارقة ب» في المركز الثاني، وبفوز «الشارقة أ» يكون نادي الشارقة قد احتفظ بلقب الكأس للموسم الثالث على التوالي «موسم 2022-2023 - موسم 2018-2019 - موسم 2017-2018) إذ لم تقم المسابقة في المواسم «2019-2020 - 2020-2021 - 2021-2022»، بسب تداعيات جائحة كوفيد 19.

حضر مراسم التتويج، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأدار اللقاء الحكم خميس العشر والحكمة خلود صافية، وعلى الطاولة الحكم محمد إمام.