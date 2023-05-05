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60 متسابقاً يطاردون ناموس التجديف في دبي

60 متسابقاً يطاردون ناموس التجديف في دبي
5 مايو 2023 20:30

دبي (الاتحاد)
تستضيف شواطئ «جزر دبي» اليوم منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، الجولة الخامسة من بطولة الإمارات 2022-2023 التي ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي 2022-2023. 
يشارك في السباق ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 6 أندية وفرق هي: نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الحمرية وفريق النادي البريطاني للتجديف وجامعة نيويورك أبوظبي وفريق دبي للتجديف ونادي مونتي للتجديف سوف يتنافسون على ألقاب 15 فئة متنوعة في الفردي والزوجي والرباعي، فضلاً عن الهدف الكبير كأس التفوق العام في الجولة الخامسة.
ورحب محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع المشاركين في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، موجهاً الشكر والثناء والتقدير إلى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة للفعاليات، ومن بينها شركة نخيل التي تدير (جزر دبي)، على دورهم الكبير في إنجاح التظاهرات الرياضية البحرية، وأيضاً اتحاد الشراع والتجديف الحديث الذي سيشرف على المنافسات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

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