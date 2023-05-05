نادال ينسحب من روما



برشلونة (أ ف ب)

تعزّزت الشكوك حول مشاركة الإسباني رافايل نادال، في بطولة رولان جاروس المتوّج بلقبها 14 مرة «رقم قياسي»، مع إعلانه الانسحاب من دورة روما لماسترز الألف المقرّرة الأسبوع المقبل.

نادال «36 عاماً» الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما، تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي، نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية».

تابع «الماتادور» المتوج بلقب 22 بطولة كبرى «رغم ملاحظة التقدّم في الأيام القليلة الماضية، مضت عدة أشهر، لم أتمكن فيها من التدرّب على مستوى مرتفع، وعملية إعادة التكيّف لها زمنها ولا خيار لدي سوى قبولها ومواصلة العمل».

وكان نادال أعلن في أبريل الماضي غيابه عن دورة مدريد المقامة أيضاً على أرض ترابية.

ويأمل ابن جزيرة مايوركا في الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات إحراز البطولات الكبرى في بطولة رولان جاروس التي تنطلق في 28 مايو الجاري، وفضّ شراكة الجراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وانسحب نادال من الدورات المقامة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على أرض صلبة، كما أنه غاب أيضاً عن الدورات على أرض ترابية في برشلونة ومونت كارلو، إلى دورة مدريد.

ويعاني نادال من إصابات عدة في السنوات الأخيرة، وخاض رولان جاروس العام الماضي، وهو يعاني من إصابة في ساقه، لم تمنعه من إحراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لإصابته بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف أول عالمياً سابقاً إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 مارس الماضي للمرة الأولى منذ أبريل 2005.