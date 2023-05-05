ميسي يعتذر!



باريس (أ ف ب)

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه، بعد الزيارة التي قام بها الى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي، ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستجرام.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية: كنت صدقاً، اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة، كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة».

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية، حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به «قمت بتنظيم السفر، ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقاً، أنا اعتذر من زملائي، وانتظر ماذا سيقرر النادي، أطلب الصفح من زملائي ومن النادي».