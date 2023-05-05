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«السيتي» يستعيد «دي بروين»

«السيتي» يستعيد «دي بروين»
5 مايو 2023 19:30

 
لندن (أ ف ب) 

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كشف بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين قد يعود لمواجهة ضيفه ليدز يونايتد الجريح «السبت» في «البريميرليج»، بعد تعافيه من الإصابة.
وكان دي بروين غاب عن فوزي السيتي على فولهام ووستهام بعد معاناته من إصابة غير محدّدة، خلال الفوز على المتصدر السابق أرسنال في 26 أبريل الماضي.
عاد نجم الوسط البلجيكي إلى التمارين «الخميس»، فيما رأى مدربه الإسباني، أن الدفع به نهاية هذا الأسبوع في ملعب «الاتحاد» لن يكون مخاطرة «لقد تدرّب أمس، تدرّب جيداً، نتدرّب اليوم، ونقرّر من بعدها».
تابع المدرب الفذ لمراسلين صحفيين «لا مشكلة في الغياب عن أسبوع أو عشرة أيام في هذه الفترة من الموسم، الأمر عينه حصل مع نايثن، «المدافع الهولندي أكيه»، إذا كانت لياقته جيدة، بمقدوره اللعب».
ويبحث السيتي عن لقب ثالث توالياً، وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري، وبمقدوره الابتعاد أربع نقاط عن أرسنال بحال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط.
بدوره، ينتقل أرسنال، البعيد نقطة عن المتصدر السيتي ولعب مباراة أكثر، في رحلة صعبة الأحد إلى أرض نيوكاسل الثالث، في جولة قد تحدّد ملامح نهاية الدوري.
ويبحث السيتي أيضاً عن ثلاثية تاريخية، في ظل بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ونهائي كأس إنجلترا العريقة، حيث ينتظره جاره اللدود مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي
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