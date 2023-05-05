جالتييه يعلن رأيه في إيقاف ميسي!



باريس (أ ف ب)



فضّل مدرّب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه الاقتضاب، في أول تعليق له على قضية إيقاف نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بسب سفره إلى السعودية من دون موافقة النادي.

اختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحفي، قبل يومين من الحلول على ترو في الدوري المحلي «أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها إيقاف ليو ميسي، بعد ابلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتُّخذ قرار، لن أعلّق عليه».

وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني لأيام عدة بعد سفره إلى السعودية، من دون موافقة إدارته.

وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم تؤكد مصادر النادي المدة، قائلة إن الأرجنتيني سيتغيب «أياماً عدة».

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي، وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في السعودية، ضمن إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج له بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جيرمان، حيث إنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وسجل النجم «35 عاماً» 15 هدفاً هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.

وعما إذا كان ميسي سيلعب مجدداً مع سان جيرمان، قال جالتييه: سنرى في اللحظة التي يعود فيها «ليو»، سنرى ماذا سيحصل، طبعاً ستحصل محادثات مع الجميع في النادي، لكن أيضاً مع «ليو» المعني الأوّل.

في الأرجنتين، وصفت الصحف المحلية القرار بالجائر، فكتبت «أوليه»: قاسية جداً، لأنه الأفضل في العالم، كان سلوكه مثالياً طوال مسيرته.

وفي فرنسا، انتقد المدرب أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبراً أنه «لا نمّس بميسي، مهما فعل».

وعبّرت مجموعات من جماهير النادي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والإدارة، أمام مقر سان جرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهناً.