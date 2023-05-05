331 لاعباً ولاعبة في كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى



أبوظبي (وام)



تنطلق يوم السبت منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 331 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، حيث تختتم المسابقة الأحد.

وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الرابعة عصراً للمراحل العمرية «رجال - سيدات - ناشئين - ناشئات» يمثلون أندية شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وأبوظبي لألعاب القوى، ودبا الحصن، والفجيرة، الشارقة، وحتا، والحمرية، وفلج المعلا، والإمارات، خورفكان، والرمس، مسافي، والبطائح، مليحة، واتحاد كلباء، والشارقة لرياضة المرأة.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي أن كأس نائب رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من الأندية، وتتمتع بأهمية كبيرة، في إطار المنافسة على التتويج بالمراكز الأولى، لاسيما أن هناك مواهب عدة تحظى باهتمام الأندية التي تتشارك معنا الرؤى الداعمة للتطور.

وأشار آل علي إلى اكتمال الترتيبات المطلوبة لانطلاق البطولة وفق أفضل المعايير التي يتبعها مجلس إدارة الاتحاد، لتحقيق النجاح المتوقع على غرار البطولات الماضية، لاسيما أن المنتخب قادم من مشاركات عدة في بطولتي غرب آسيا للرجال والسيدات، وأوزبكستان للناشئين والملتقى الدولي في تركيا.