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دبي تستضيف الدورة الأولى للدوري العالمي للشطرنج

دبي تستضيف الدورة الأولى للدوري العالمي للشطرنج
5 مايو 2023 17:49


دبي (وام)


كشف الاتحاد الدولي للشطرنج عن إطلاق «الدوري العالمي للشطرنج» من دبي التي ستستضيف أولى دورات الحدث العالمي الكبير، والمقرر عقد منافساته من 21 يونيو، وحتى 2 يوليو المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة ونجومها من حول العالم، تأكيداً على مكانة دبي مركزاً جذباً رئيسياً للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، في ضوء ما تحظى به من ثقة الاتحادات الدولية ومنظمي أهم البطولات العالمية. 

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وأوضح الاتحاد الدولي للشطرنج أن الدوري سيكون أول وأكبر حدث في عالم الشطرنج قائم على الامتياز، وتتضمن المنافسات مشاركة ستة فرق، وسيضم كل فريق ستة لاعبين، يُشترط أن يكون بينهم لاعبتان على الأقل.
وأعرب سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، مثمناً اختيار الاتحاد لدبي لاستضافة الدوري العالمي للعلبة في نسخته الأولى.
وقال: «سعداء بالتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الدولي للشطرنج ونرحب باستضافة هذا الحدث الكبير وجميع المشاركين فيه من أبطال اللعبة حول العالم، وكذلك النجوم الصاعدين. لطالما كانت دبي نقطة انطلاق المواهب في جميع المجالات والمنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز في مختلف صوره وأشكاله».
وأضاف «اختيار الاتحاد الدولي للشطرنج دبي لإطلاق هذا الدوري العالمي الجديد، وبعد التعاون الناجح في استضافة بطولة العالم للشطرنج خلال إكسبو، ما هو إلا شهادة بتجديد الثقة في قدرات دبي على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، والتي ما تلبث أن تتطور بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتزام المجلس بتحقيق أهداف الاستراتيجية الرياضية للإمارة». 

من جانبه، قال أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج العالمي في دبي التي رسخت دبي مكانتها وجهة للفعاليات العالمية، والأحداث الرياضية الكبرى، إذ استضافت المدينة بطولة العالم للشطرنج خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي والتي حققت نجاحاً كبيراً، وفي ضوء هذه التجربة، لم نتمكن من التفكير في شريك أفضل لتقديم نسخة أولى لا تُنسى من دوري الشطرنج العالمي».
وتُقام منافسات الفرق الستة المشاركة في البطولة، التي يتم تنظيمها بالشراكة بين الاتحاد الدولي للعبة وشركة تيك ماهندرا، على شكل دوري حيث سيلعب كل فريق 10 مباريات، فيما تشمل كل مباراة ستة منافسات يتم لعبها في وقت واحد.
ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية في 2 يوليو ، حيث يتم تتويج الفائز ببطولة العالم لفريق الامتياز.
يُذكر أن بطولة العالم للشطرنج التي تم تنظيم منافساتها في قلب «إكسبو 2020 دبي» كانت من أكثر بطولات اللعبة تميزاً ونجاحاً، وأحرز فيها النرويجي ماجنوس كارلسن لقبه الخامس بعد فوزه على الروسي إيان نيبومنياشتشي في نهائي البطولة بعد سلسلة من الجولات استمرت على مدار 11 مباراة من أقوى المباريات في العالم وبلغ مجموع جوائز البطولة مليوني يورو.

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