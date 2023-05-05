الهلال «تاريخ من التفوق» على «الساموراي»



سلطان آل علي (الاتحاد)



تترقّب «القارة الصفراء» إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني يوم السبت، في مواجهة تتكرر للمرة الثالثة خلال آخر 6 سنوات بين الفريقين الكبيرين.

يتسلح «الزعيم» بتاريخ من التفوق على «الساموراي» في كل المحافل الآسيوية، ويتمنى استمرار ذلك، ليتوّج بالذهب، رغم النتيجة غير المرضية في مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في السعودية.

ويبلغ عدد مواجهات الهلال أمام الأندية اليابانية 10 لقاءات سابقة، في مختلف البطولات الآسيوية، وتمكّن «الأزرق» من الفوز في 5 منها، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، وسجل 17 هدفاً، بينما استقبل 12 هدفاً.

وتعود المواجهة الأولى إلى 1986 في نهائي بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري أمام جيف يونايتد، حينها خسر الهلال أمام الفريق الياباني 4-3، وفي الرياض بسبب نظام التجمع وحلّ وصيفاً للفريق الياباني الذي حقق اللقب.

وفي عام 1997، خاض الهلال مواجهته الثانية أمام «أبناء الساموراي»، وهذه المرة في بطولة آسيا للأندية أبطال الكؤوس أمام ناجويا جرامبوس، وتمكّن «الأزرق» من الفوز في النهائي 3-1، وتحقيق اللقب الآسيوي.

وبعدها بثلاثة سنوات وفي «نسخة 2000» من بطولة آسيا لأبطال الدوري، حضرت المواجهة الثالثة، وفي المباراة النهائية مجدداً بين الهلال وجوبيلو إيواتا، ذلك النهائي الذي شهد أحداثاً دراماتيكية، بعد تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 3، عاد النادي الياباني بهدفين في دقيقتين 18 و19، واستمر «الزعيم» خاسراً حتى الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل هدف التعادل، وبعدها حسم الهلال اللقاء في الدقيقة 102 بالأشواط الإضافية، ليحقق اللقب الغالي.

ويذكر أن كل أهداف الهلال جاءت بأقدام البرازيلي ريكاردو ليكتب اسمه بـ «الهاتريك» في نهائي أكبر القارات.

وبصفته بطل المسابقة، خاض الهلال مباراتين في كأس السوبر الآسيوي أمام شيميزو إس بلس الياباني الذي انتزع لقب الأندية أبطال الكؤوس في الموسم نفسه، وتمكّن الهلال من اصطياد اللقب، بعد الفوز ذهاباً 2-1 في اليابان والتعادل إياباً 1-1 في السعودية.

وبعد هذه المواجهة غابت اللقاءات الهلالية اليابانية عن المشهد لمدة 17 عاماً، وعادت في نهائي أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا الذي منع الهلال من اللقب، بعد التعادل 1-1 ذهاباً في السعودية، والانتصار في اليابان بهدف.

وتجددت المواجهة على اللقب بعد عامين فقط عام 2019، وهذه المرة استطاع «الزعيم» حصد اللقب بجدارة، بعد الفوز ذهاباً وإياباً على أوراوا بمجموع 3-0، وهو اللقب الذي كسر معاناة السنوات الطوال للهلاليين في المسابقة.

وتجدد لقاء الفريقين للمرة الثالثة على لقب أبطال آسيا في هذه النسخة، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في السعودية، ولا تعد النتيجة مرضية للهلاليين، حيث أنّ الفريق الياباني يتسلح بعامل الأرض والجمهور، كما أنّ غياب سالم الدوسري، بسبب الطرد يضطر رامون دياز إلى إجراء تغييرات لم تكن في الحسبان على تشكيلة الفريق،

فهل يستمر «الزعيم» الهلالي في الهيمنة الآسيوية، أم أن كلمة أوراوا ريد ستكون الفاصلة ويعانق الإنجاز؟