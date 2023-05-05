كوزمين يتفوق على كرويف وفان جال وليبي

علي معالي (دبي)



اللقب الأخير الذي حصده الروماني كوزمين أولاريو، بالفوز مع الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، جعله يدخل تاريخ المدربين العالميين، من أوسع أبوابه، حيث أصبح «اللقب 21» في مسيرته التدريبية، ويقترب به من أفضل 10 مدربين في العالم، مثل تراباتوني وأنشيلوتي ومورينيو، ويتفوق على أسماء عالمية أيضاً ومنهم كرويف وفان جال ومارسيلو ليبي، وخلال مشوار امتد 22 عاماً مدرباً، تولى «الروماني» قيادة 9 أندية.

وتغنت الصحف والمواقع الرياضية الرومانية، بما حققه كوزمين، مؤكدة أنه قدم مع الشارقة أداءً رائعاً في النهائي أمام العين، ووصول المباراة إلى ركلات ترجيح تاريخية في الإمارات والمنطقة العربية بـ 28 ركلة.

وتناولت الصحف الرومانية ما قدمه كوزمين «53 عاما»، في منطقة الخليج تحديداً، بـ 17 لقبا في السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى 3 ألقاب في رومانيا، ولقب في الصين، ليحتل كوزمين مرتبة رائعة في مسيرة المدربين العالميين بالرقم 11، خلف أليكس فيرجسون «49 بطولة»، وميرسيا لوشيسكو «35»، وبيب جوارديولا «32«، فاليري لوبانوفسكي «30»، أوتمار هيتزفيلد «28»، جوزيه مورينيو «26»، فيليبي سكولاري «26»، جوك شتاين «26»، كارلو أنشيلوتي «25»، وجيوفاني تراباتوني «23»، ثم كوزمين 21 بطولة، وكان الظهور الأول لكوزمين في التدريب عام 2001، وعمره وقتها 32 عاماً.

وقالت الصحف الرومانية إنه من حق كوزمين أن يتباهى، بما حققه في مسيرته، مع الأخذ في الاعتبار حجم الجوائز، بغض النظر عن المنافسة أو البلد أو الفريق، بأنه فوق الأسماء التاريخية، مثل يوهان كرويف ومارسيلو ليبي ولويس فان جال.

قال كوزمين: عندما بدأت التدريب، لم أكن أعرف شيئاً، وكان لدي جنون داخلي، وحماس رائع ورغبة كبيرة في التدريب.

وأضاف: لدي شغف، أشعر بالتحفيز، أحب ما أقوم به، لكن يجب أن أرى ما إذا كان بإمكاني الاستمرار في التدريب من عدمه، ولابد من القيام ببعض الفحوصات الطبية، لدي مشاكل معينة في فخذي، ولا أستطيع القيام بعملي بالطريقة التي أريدها.

أكثر المدربين حصداً للبطولات

أليكس فيرجسون: 49

ميرسيا لوشيسكو: 35

بيب جوارديولا: 32

فاليري لوبانوفسكي: 30

أوتمار هيتزفيلد: 28

جوزيه مورينيو: 26

فيليبي سكولاري: 26

جوك شتاين: 26

كارلو أنشيلوتي: 25

جيوفاني تراباتوني: 23

أولارويو كوزمين: 21

لويس فان جال: 20

مارسيلو ليبي: 19

هيلينيو هيريرا: 17

يوهان كرويف: 14

جوس هيدينك: 14

أرنست هابل: 14