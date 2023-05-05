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اللجنة المنظمة لـ «مونديال الشاطئية» تعقد الاجتماع الأول

اللجنة المنظمة لـ «مونديال الشاطئية» تعقد الاجتماع الأول
5 مايو 2023 16:58

 
دبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» اجتماعها الأول، في مقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، وبحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة «نائباً»، وسعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي «نائباً»، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخوان كاسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا»، أعضاء اللجنة، والعميد راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي.
وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم القيادة الرشيدة للرياضة عامة، ونشاط كرة القدم بشكل خاص، وتوفيرها للبنى التحتية الرياضية القوية التي أسهمت في نجاح استضافة الإمارات للعديد من الأحداث الرياضية القارية والدولية.
وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه وتعاونه لإنجاح تنظيم المونديال العالمي للكرة الشاطئية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها عبر تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإلى الهيئات المحلية المعنية على دورها الفعال وتعاونها الكبير، من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي.
واطلعت اللجنة على قرار التشكيل والهيكل التنظيمي، وبعد الاعتماد تمت الموافقة على تسمية علي حمد البدواوي نائب رئيس اللجنة، رئيساً للمكتب التنفيذي للبطولة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري رئيساً للجنة المنظمة المحلية، مديراً للبطولة، وتسمية اللواء عبدالله علي الغيثي رئيساً للجنة الأمنية، وأحمد يوسف بن درويش رئيساً للجنة المالية.

الإمارات
دبي
اتحاد الكرة
راشد بن حميد النعيمي
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