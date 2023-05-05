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«أبوظبي الرياضي» و«دي بي ورلد» يحصدان جوائز التميز في «صناعة الرياضة»

«أبوظبي الرياضي» و«دي بي ورلد» يحصدان جوائز التميز في «صناعة الرياضة»
5 مايو 2023 16:56

 
دبي (الاتحاد)

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حصدت جولة دي بي ورلد للجولف، ثلاث جوائز، أبرزها جائزة أفضل منظم لحدث رياضي عام 2022، في حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة، الذي أقيم في أجواء رائعة بجزيرة النخلة في دبي.
وحصل مجلس أبوظبي الرياضي، وجولة دي بي ورلد، على الجائزة الذهبية لأفضل تعاون رعاية، مع إتش إس بي سي في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، في حين حصلت الجولة أيضاً على الجائزة البرونزية في الفئة نفسها لتعاونها مع شركة دي بي ورلد.
جاء فوز جولة دي بي ورلد، بجائزة أفضل منظم لحدث رياضي، بعدما قدمت ما لا يقل عن ستة أحداث في جميع أنحاء المنطقة، منها بطولات الجولف البارزة في أبوظبي ودبي، لتتفوق في الفئة المفتوحة للمنظمات المحترفة التي قدمت حملات أو أنشطة رياضية كبرى في منطقة الشرق الأوسط على مدار عام 2022.
وقال توم فيليب، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط لجولة دي بي ورلد: «يسعدنا أن نحصل على ثلاث جوائز مرموقة، بعد العام الأكثر ازدحاماً على الإطلاق لنا في الشرق الأوسط،، بدأت رحلتنا في هذا الموقع من العالم عام 1989، ومع ستة أحداث أقيمت العام الماضي، وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، بطولة رأس الخيمة المقدمة من فينيكس كابيتال، بطولة رأس الخيمة كلاسيك وبطولة جولة دي بي ورلد، وجميعها في الإمارات، أصبحت علاقاتنا مع المساهمين والجهات الراعية والمشجعين في المنطقة أقوى من أي وقت مضى. 
تأسست جوائز صناعة الرياضة في عام 2012، وأصبحت الحفل الرائد للقادة وصناع القرار والمنظمات والمرافق والحملات التي تسهم في تطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط.

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